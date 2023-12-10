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Кейт Миддлтон и принц Уильям "взорвали" сеть необычной рождественской фотооткрыткой

Воскресенье 10 декабря 2023 15:01
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Кейт Миддлтон и принц Уильям "взорвали" сеть необычной рождественской фотооткрыткой Сеть активно обсуждает новую фотографию Миддлтон (фото: Getty images)
Автор: Полина Иваненко

Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали фанов. Каждый год они, как и другие пары в королевской семье, публикуют рождественскую открытку. В этом году фото Миддлтон и ее мужа с детьми всех ошарашило.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт принца и принцессы Уэльских.

Чем удивляет рождественская фотооткрытка

На фотографии Миддлтон позирует рядом с мужем и детьми - 5-летним принцем Луи, 8-летней принцессой Шарлоттой и 11-летним принцем Джорджем. Фото не цветное, что большая редкость для портретов членов королевской семьи.

Обычно принцы и принцессы, герцоги и герцогини делают яркие фотографии, наполненные цветами. Впрочем, в этом году Миддлтон и его муж сделали исключение.

Кейт Миддлтон и принц Уильям &quot;взорвали&quot; сеть необычной рождественской фотооткрыткой

Рождественская открытка от Миддлтона и принца Уильяма (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

На фото принцесса Уэльская позирует в белоснежной рубашке и джинсах с черным поясом. Ее муж и дети также примеряли бело-темные "луки". При этом дочь Миддлтон, сидящая по центру фото на стуле, подобрала под свой наряд повседневные кроссовки, как и ее младший брат.

Дети принца и принцессы Уэльских заметно повзрослели. А сама Миддлтон будто бы не стареет.

Кейт Миддлтон в рождественском наряде сообщила хорошую новость: о чем речь

Рождественское фото Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Как реагирует сеть

Ошарашенные пользователи пишут, что их очень поразило фото. Почти никто не ожидал того, что фотография не будет цветной. Кроме того, многие отметили, что дети Миддлтон очень быстро стали взрослыми. Пользователи пишут:

  • "Шарлотта великолепна и похожа на молодую королеву Елизавету"
  • "Кейт так классная. Какая хорошая семья"
  • "Принц Джордж будет разбивать сердца, когда станет взрослым!"
  • "Невероятно красивая семья! Будущее королевской семьи в надежных руках"
  • "Джордж и Шарлотта выглядят такими взрослыми!".

Напомним, недавно Миддлтон продемонстрировала, как зимой носить яркий брючный костюм.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что Миддлтон в рождественском наряде сообщила хорошую новость.

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Кейт Миддлтон Королевская семья