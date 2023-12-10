Кейт Миддлтон и принц Уильям "взорвали" сеть необычной рождественской фотооткрыткой

Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали фанов. Каждый год они, как и другие пары в королевской семье, публикуют рождественскую открытку. В этом году фото Миддлтон и ее мужа с детьми всех ошарашило.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт принца и принцессы Уэльских.

Чем удивляет рождественская фотооткрытка

На фотографии Миддлтон позирует рядом с мужем и детьми - 5-летним принцем Луи, 8-летней принцессой Шарлоттой и 11-летним принцем Джорджем. Фото не цветное, что большая редкость для портретов членов королевской семьи.

Обычно принцы и принцессы, герцоги и герцогини делают яркие фотографии, наполненные цветами. Впрочем, в этом году Миддлтон и его муж сделали исключение.

Рождественская открытка от Миддлтона и принца Уильяма (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

На фото принцесса Уэльская позирует в белоснежной рубашке и джинсах с черным поясом. Ее муж и дети также примеряли бело-темные "луки". При этом дочь Миддлтон, сидящая по центру фото на стуле, подобрала под свой наряд повседневные кроссовки, как и ее младший брат.

Дети принца и принцессы Уэльских заметно повзрослели. А сама Миддлтон будто бы не стареет.

Рождественское фото Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Как реагирует сеть

Ошарашенные пользователи пишут, что их очень поразило фото. Почти никто не ожидал того, что фотография не будет цветной. Кроме того, многие отметили, что дети Миддлтон очень быстро стали взрослыми. Пользователи пишут: