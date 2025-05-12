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Кто выиграет "Евровидение-2025"? Прогнозы букмекеров перед полуфиналом и шансы Украины

Понедельник 12 мая 2025 11:35
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Кто выиграет "Евровидение-2025"? Прогнозы букмекеров перед полуфиналом и шансы Украины Кто выиграет "Евровидение-2025" (фото: eurovision.tv)
Автор: Иванна Пашкевич

Уже во вторник, 13 мая, стартует песенный конкурс "Евровидение-2025", и поклонники со всего мира готовятся к яркому музыкальному шоу. Тем временем букмекеры уже сделали свои прогнозы.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как выглядит рейтинг фаворитов накануне первого полуфинала.

Так, по прогнозам букмекеров, самые высокие шансы на триумф имеет Швеция: группа KAJ с песней "Bara bada bastu" получила 95% вероятности занять первое место.

Вплотную к Швеции идут сразу три страны с равными показателями в 94% - это:

  • Эстония с Томми Кешем и его треком "Espresso macchiato"
  • Нидерланды, которые представляет Клод с нежной песней "C'est La Vie"
  • Украина, которую в этом году на сцене представляет группа Ziberblat с композицией "Bird of Pray"
  • Замыкает топ-5 Албания - группа Skodra Electronike с энергичной песней "Zjerm" имеет 92% шансов на победу

Кто выиграет &quot;Евровидение-2025&quot;? Прогнозы букмекеров перед полуфиналом и шансы УкраиныПрогноз букмекеров (фото: eurovisionworld.com)

Другие страны, которые также могут побороться за высокие позиции:

  • Кипр (Тео Эван - "Shh") - 85%
  • Норвегия (Кайл Алессандро - "Lighter") - 84%
  • Польша (Юстина Стечковская - "Gaja") - 83%
  • Бельгия (Red Sebastian - "Strobe Lights") - 71%
  • Сан-Марино (Габри Понте - "Tutta L'Italia") - 54%

Эти прогнозы - еще не приговор, но уже дают представление о главных претендентах на победу. После первого полуфинала ставки могут существенно измениться, так что интрига только начинается.

Напомним, в воскресенье, 11 мая, в швейцарском Базеле торжественно открыли "Евровидение-2025". Вместо привычной красной дорожки в этом году организаторы устроили грандиозное шествие, длиной почти полтора километра. Именно так встретили делегации участников перед традиционным официальным приемом.Кто выиграет &quot;Евровидение-2025&quot;? Прогнозы букмекеров перед полуфиналом и шансы УкраиныБирюзовый ходунок "Евровидения-2025" (фото: t.me/euroreport)

Началась церемония на главной площади города, где представителей 37 стран встретили местные власти и многочисленные поклонники. После приветственных речей делегации сели в ретроавтомобили и винтажные трамваи.

В сопровождении оркестров, народных музыкантов и фольклорных ансамблей колонна отправилась по улицам старинного города, пересекла реку Рейн и прибыла в выставочный центр. Там участников уже ждали журналисты и официальная часть приема.

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