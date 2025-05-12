Кто выиграет "Евровидение-2025"? Прогнозы букмекеров перед полуфиналом и шансы Украины
Уже во вторник, 13 мая, стартует песенный конкурс "Евровидение-2025", и поклонники со всего мира готовятся к яркому музыкальному шоу. Тем временем букмекеры уже сделали свои прогнозы.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как выглядит рейтинг фаворитов накануне первого полуфинала.
Так, по прогнозам букмекеров, самые высокие шансы на триумф имеет Швеция: группа KAJ с песней "Bara bada bastu" получила 95% вероятности занять первое место.
Вплотную к Швеции идут сразу три страны с равными показателями в 94% - это:
- Эстония с Томми Кешем и его треком "Espresso macchiato"
- Нидерланды, которые представляет Клод с нежной песней "C'est La Vie"
- Украина, которую в этом году на сцене представляет группа Ziberblat с композицией "Bird of Pray"
- Замыкает топ-5 Албания - группа Skodra Electronike с энергичной песней "Zjerm" имеет 92% шансов на победу
Прогноз букмекеров (фото: eurovisionworld.com)
Другие страны, которые также могут побороться за высокие позиции:
- Кипр (Тео Эван - "Shh") - 85%
- Норвегия (Кайл Алессандро - "Lighter") - 84%
- Польша (Юстина Стечковская - "Gaja") - 83%
- Бельгия (Red Sebastian - "Strobe Lights") - 71%
- Сан-Марино (Габри Понте - "Tutta L'Italia") - 54%
Эти прогнозы - еще не приговор, но уже дают представление о главных претендентах на победу. После первого полуфинала ставки могут существенно измениться, так что интрига только начинается.
Напомним, в воскресенье, 11 мая, в швейцарском Базеле торжественно открыли "Евровидение-2025". Вместо привычной красной дорожки в этом году организаторы устроили грандиозное шествие, длиной почти полтора километра. Именно так встретили делегации участников перед традиционным официальным приемом.Бирюзовый ходунок "Евровидения-2025" (фото: t.me/euroreport)
Началась церемония на главной площади города, где представителей 37 стран встретили местные власти и многочисленные поклонники. После приветственных речей делегации сели в ретроавтомобили и винтажные трамваи.
В сопровождении оркестров, народных музыкантов и фольклорных ансамблей колонна отправилась по улицам старинного города, пересекла реку Рейн и прибыла в выставочный центр. Там участников уже ждали журналисты и официальная часть приема.
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