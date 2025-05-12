Хто виграє "Євробачення-2025"? Прогнози букмекерів перед півфіналом і шанси України

Вже у вівторок, 13 травня, стартує пісенний конкурс "Євробачення-2025", і шанувальники з усього світу готуються до яскравого музичного шоу. Тим часом букмекери вже зробили свої прогнози.

Так, за прогнозами букмекерів, найвищі шанси на тріумф має Швеція: гурт KAJ із піснею "Bara bada bastu" отримав 95% ймовірності посісти перше місце.

Упритул до Швеції йдуть одразу три країни з рівними показниками у 94% - це:

Естонія з Томмі Кешем та його треком "Espresso macchiato"

з Томмі Кешем та його треком "Espresso macchiato" Нідерланди , які представляє Клод з ніжною піснею "C'est La Vie"

, які представляє Клод з ніжною піснею "C'est La Vie" Україна , яку цього року на сцені представляє гурт Ziberblat із композицією "Bird of Pray"

, яку цього року на сцені представляє гурт Ziberblat із композицією "Bird of Pray" Замикає топ-5 Албанія - гурт Skodra Electronike з енергійною піснею "Zjerm" має 92% шансів на перемогу

Прогноз букмекерів (фото: eurovisionworld.com)

Інші країни, які також можуть поборотися за високі позиції:

Кіпр (Тео Еван - "Shh") - 85%

(Тео Еван - "Shh") - 85% Норвегія (Кайл Алессандро - "Lighter") - 84%

(Кайл Алессандро - "Lighter") - 84% Польща (Юстина Стечковська - "Gaja") - 83%

(Юстина Стечковська - "Gaja") - 83% Бельгія (Red Sebastian - "Strobe Lights") - 71%

(Red Sebastian - "Strobe Lights") - 71% Сан-Марино (Габрі Понте - "Tutta L’Italia") - 54%

Ці прогнози - ще не вирок, але вже дають уявлення про головних претендентів на перемогу. Після першого півфіналу ставки можуть суттєво змінитися, тож інтрига тільки починається.

Нагадаємо, у неділю, 11 травня, у швейцарському Базелі урочисто відкрили "Євробачення-2025". Замість звичної червоної доріжки цьогоріч організатори влаштували грандіозну ходу, довжиною майже півтора кілометра. Саме так зустріли делегації учасників перед традиційним офіційним прийомом. Бірюзовий хідник "Євробачення-2025" (фото: t.me/euroreport)

Почалася церемонія на головній площі міста, де представників 37 країн зустріли місцева влада та численні шанувальники. Після вітальних промов делегації сіли в ретроавтомобілі та вінтажні трамваї.

У супроводі оркестрів, народних музик і фольклорних ансамблів колона вирушила вулицями старовинного міста, перетнула річку Рейн і прибула до виставкового центру. Там на учасників уже чекали журналісти та офіційна частина прийому.