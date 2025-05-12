Хто виграє "Євробачення-2025"? Прогнози букмекерів перед півфіналом і шанси України
Вже у вівторок, 13 травня, стартує пісенний конкурс "Євробачення-2025", і шанувальники з усього світу готуються до яскравого музичного шоу. Тим часом букмекери вже зробили свої прогнози.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, як виглядає рейтинг фаворитів напередодні першого півфіналу.
Так, за прогнозами букмекерів, найвищі шанси на тріумф має Швеція: гурт KAJ із піснею "Bara bada bastu" отримав 95% ймовірності посісти перше місце.
Упритул до Швеції йдуть одразу три країни з рівними показниками у 94% - це:
- Естонія з Томмі Кешем та його треком "Espresso macchiato"
- Нідерланди, які представляє Клод з ніжною піснею "C'est La Vie"
- Україна, яку цього року на сцені представляє гурт Ziberblat із композицією "Bird of Pray"
- Замикає топ-5 Албанія - гурт Skodra Electronike з енергійною піснею "Zjerm" має 92% шансів на перемогу
Прогноз букмекерів (фото: eurovisionworld.com)
Інші країни, які також можуть поборотися за високі позиції:
- Кіпр (Тео Еван - "Shh") - 85%
- Норвегія (Кайл Алессандро - "Lighter") - 84%
- Польща (Юстина Стечковська - "Gaja") - 83%
- Бельгія (Red Sebastian - "Strobe Lights") - 71%
- Сан-Марино (Габрі Понте - "Tutta L’Italia") - 54%
Ці прогнози - ще не вирок, але вже дають уявлення про головних претендентів на перемогу. Після першого півфіналу ставки можуть суттєво змінитися, тож інтрига тільки починається.
Нагадаємо, у неділю, 11 травня, у швейцарському Базелі урочисто відкрили "Євробачення-2025". Замість звичної червоної доріжки цьогоріч організатори влаштували грандіозну ходу, довжиною майже півтора кілометра. Саме так зустріли делегації учасників перед традиційним офіційним прийомом. Бірюзовий хідник "Євробачення-2025" (фото: t.me/euroreport)
Почалася церемонія на головній площі міста, де представників 37 країн зустріли місцева влада та численні шанувальники. Після вітальних промов делегації сіли в ретроавтомобілі та вінтажні трамваї.
У супроводі оркестрів, народних музик і фольклорних ансамблів колона вирушила вулицями старовинного міста, перетнула річку Рейн і прибула до виставкового центру. Там на учасників уже чекали журналісти та офіційна частина прийому.
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