Комик Щегель после скандала о бегстве из страны выдал резкую тираду об Украине
Украинский стендап-комик Андрей Щегель после заявлений о бегстве из страны с разрешением на выезд от Минкульта в рамках тура, об "усталости от войны" и своем игнорировании повесток от военкомата, отреагировал на вспыхнувший громкий скандал... раздув его новой тирадой еще сильнее.
В этот раз артист в своей речи жестко прошелся по Украине и украинцах на стриме в сети.
Во время онлайн-беседы у Щегеля поинтересовались, что он думает о реакции на свое прошлое интервью Роману Скрыпину, в котором сделал ряд заявлений, резко воспринятых в обществе.
Комик на камеру выдал такую речь, в которой не стеснялся в выражениях и обильно разбавлял нецензурной бранью:
"Так, что я думаю...
- Во-первых - это самый жесткий е**утый цирк.
- Во-вторых - как вообще я могу читать новости, надеясь на получение какой-либо информации после произошедшего.
- В-третьих - Украина - **аный цирк с попаянными д**илами, у которых нет шансов на гражданскую жизнь вообще на**й никакого.
- Четвертое - люди е**ные крысы, которые на**й не могут включить свои е**ла, подумать головой, возразить, поддержать и что-то там делает, абсолютно зависимые от чего-либо п**ары, которые трясутся на**й за пирожок с г**ном, лишь бы у них не забрали гражданство, ни на что не способное.
Я склоняюсь к тому, что это фестиваль долбо**ства, который основывается на зависти, где человек пи**анул, и ты знаешь, что у тебя не так и это олигарх кайф*жорства.
Я искренне благодарен украинскому народу, который организовал возможность получения политического убежища в ряде стран. Мне по**ю шесть тысяч раз, и я готов туда никогда не возвращаться, потому что на**я.
Нет более сильного мотиватора, чем украинский народ, не возвращаться в Украину. Украинские комики - недоразвитые п**арасы. Мы Северная Корея - вот что я думаю" - сказал Щегель.
Ниже на видео можно услышать данный спич (предупреждаем - звучит много нецензурных выражений!)
Видео: Андрей Щегель резко высказался об Украине и украинцах после скандала с выездом из страны
Что известно об Андрее Щегеле
Комик и стендапер Андрей Щегель ранее был резидентом "Подпольного стендапа", участник проекта "Srakadupa". Учился во Львовском государственном лицее с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут и Юридическом лицее Национальной академии внутренних дел. Продолжил обучение на юридическом факультете Киевского национального университета. Имеет офицерское звание.
Свой дебют как стендапера Андрей совершил в 2014 году, выступая на "открытом микрофоне". Далее комик стал выступать в составе разных групп и как участник юмористического проекта.
Некоторое время жил в Беларуси и участвовал в митингах против фальсифицированных выборов Александра Лукашенко. В феврале 2020 года вернулся в Украину и организовывал стендап-концерты в разных городах страны.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Андрей поехал за разрешением Минкульта в Ирландию, а затем в Турцию.
Андрей Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)
Напомним, что на фоне конфликта со стендап комиком Щегелем в министерстве культуры и информационной политики Украины анонсировали ужесточение правил выезда мужчин-артистов из страны во время военного положения.