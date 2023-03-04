ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минкульт анонсировал ужесточение условий выезда для мужчин-артистов

Новина українською →
Украина, Суббота 04 марта 2023 17:34
Минкульт анонсировал ужесточение условий выезда для мужчин-артистов Фото: минкульт анонсировал ужесточение условий выезда для мужчин-артистов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Украине может быть усилена ответственность за нарушение правил выезда и возвращение в Украину мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры и информационной политики Украины.

В целях предотвращения нарушений правил пересечения государственной границы, МКИП вместе с правоохранительными органами будет инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда мужчин артистов.

"В настоящее время МКИП подготовил и подал на утверждение Правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста", - сообщили в министерстве.

Отметим, что инициатива от Минкульта была выдвинута на фоне конфликта со стендап комиком Андреем Щегелем. Ранее стало известно, что деятель культуры убежал из Украины в Турцию, отметив, что "устал от войны". Для пересечения границы он воспользовался разрешением на выезд от Минкульта.

"МКИП способствует выездам разных художников, создателей, художников, артистов, музыкантов, журналистов и т.п., которые осознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется", - заявили в Минкульте.

Кроме того, в министерстве сообщили, что ситуация с нарушением предоставленного Щегелю права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации будет взята под контроль правоохранителей.

"Действия комика недопустимы в условиях военного положения, во время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются стране и готовы воевать за сохранение нашего государства", - подчеркнул Минкульт.

Напомним, известный украинский комик сбежал в Турцию и ошеломил позицию по поводу войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство культуры Турция
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным