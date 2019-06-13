Комаровський розповів, чи погодиться стати міністром

Доктор Комаровський розповів про свої політичні амбіції на майбутніх парламентських виборах і відповів на питання про те, чи готовий він стати міністром охорони здоров'я України, якщо йому запропонують. Про це він повідомив в інтерв'ю для видання Vesti.

Комаровський зізнався, що він не увійшов у список партії "Слуга народу", так як йому досить бути радником президента. Він зазначив, що якщо йому запропонують стати наступним міністром охорони здоров'я, то він відмовиться і пояснив чому.

"Звичайно ж, відмовлюся. Справа в тому, що ще в 2014 році я сказав, що реформувати медицину без грошей і законів — неможливо. Наприклад, виник конфлікт між МОЗ та Одеським медуніверситетом. Ректор університету з допомогою молодих спортивних хлопців намагається відстоювати свою позицію. І ось завтра, ставши міністром, я буду змушений постійно вплутуватися в конфлікти, щось закривати, когось звільняти. Мої опоненти, відповідно, будуть наймати титушек, проплачувати антикомаровські публікації, а я буду ходити по судах", - пояснив Комаровський і додав, що якщо погодиться, то його життя перетвориться на постійне з'ясування стосунків.

"Я готовий допомагати будувати, творити, але, якщо я стану міністром — моє життя перетвориться на постійне з'ясування стосунків. Ось зараз є якісь закупівлі, що МОЗ проводить вже три роки, але дані про ці закупівлі закриті навіть від членів парламентського комітету з охорони здоров'я. Як таке можливо?! Адже ці закупівлі проводять на мільярди, а в кожних ліках зацікавлений пацієнт. А при цьому кожен конфлікт, кожен скандал повинен розрулювати міністр і не приймати одну зі сторін. Об'єктивно, я бачу себе людиною, яка стоїть за межами всього цього базару, але який може президентові дати конкретну відповідь щодо ситуації, а він вже буде приймати рішення. Тому кожна людина у цьому житті повинна займатися тим, що у неї добре виходить. У мене добре виходить комунікація з мамами і татами, я готовий її розширити. Також мене хвилює тема здоров'я бабусь і дідусів", - додав Євген Комаровський.

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