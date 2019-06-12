Це їсти не можна: Комаровський зробив важливе попередження для батьків

Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Комаровський дав пораду, що потрібно зробити негайно при отруєнні рослинами

Доктор Комаровський опублікував на своїй сторінці в Instagram важливу рекомендацію для батьків. Вона стосується профілактики отруєння отруйними рослинами.

Не секрет, що маленькі діти в своєму вивченні світу прагнуть все спробувати на смак і в літній період об'єктами вивчення стають також і рослини, які можуть бути небезпечними.

"Не дозволяйте дітям брати рослини в рот під час прогулянок і пояснюйте їм, що пробувати рослини можна тільки з дозволу дорослих", - сказано в пораді Комаровського.

Також він зазначив, що два основних ураження організму людини отруйними рослинами виникають у таких випадках:

Токсичне ураження при безпосередньому контакті шкіри людини з отруйними рослинами;

Токсичне ураження при попаданні отруйної рослини всередину;

Основними ознаками зовнішнього поразки є почервоніння шкіри, набряклість, свербіж і поява бульбашок.

Комаровський попередив, що рослини можуть бути небезпечні (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Невідкладна допомога при ураженні шкіри отруйними рослинами:

припинити контакт шкіри з отруйною рослиною;

зняти одяг, який забруднений (або можливо забруднений) отруйною рослиною;

інтенсивно промити уражені місця теплою проточною водою або водою з милом (промивання практично не ефективно, якщо після контакту з отруйною рослиною пройшло більше години);

висушити (акуратно витерти, промокнути) промити ділянку шкіри;

нанести на шкіру протиалергічний засіб місцевої дії;

при важкій місцевій реакції (набряклість шкіри, бульбашки) дати дитині протиалергічний засіб загальної дії.

Комаровський зазначив, що діти часто пробують і ковтають рослини (особливо ягоди і насіння), також вони можуть потрапити всередину при помилковому вживанні в їжу або при "лікуванні" травами.

"Симптоми отруєння лікарськими рослинами різноманітні і залежать від того, на які саме органи і системи людського організму токсини діють, що входять до складу даної рослини. УВАГА! У більшості випадків батьки не можуть точно знати, наскільки небезпечна проковтнута дитиною рослина, отруйна чи вона взагалі. Не чекайте появи симптомів! Дитина з'їла невідомо що? Починайте невідкладну допомогу! Будь-яке порушення загального стану, будь-які скарги і симптоми, що виникли після того, як дитина проковтнула невідому вам рослина, — однозначний привід для звернення за медичною допомогою", - пояснив доктор Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розвіяв популярний міф про загартовування горла.

А також розповідали про те, що Комаровський розвінчав міфи про літній відпочинок.