Комаровский рассказал, согласится ли стать министром

Доктор Комаровский рассказал о своих политических амбициях на предстоящих парламентских выборах и ответил на вопрос о том, готов ли он стать министром охраны здоровья Украины, если ему предложат. Об этом он сообщил в интервью для издания Vesti.

Комаровский признался, что он не вошел в список партии "Слуга народа", так как ему достаточно быть советником президента. Он отметил, что если ему предложат стать следующим министром здравоохранения, то он откажется и объяснил почему.

"Конечно же, откажусь. Дело в том, что еще в 2014 году я сказал, что реформировать медицину без денег и законов — невозможно. К примеру, возник конфликт между Минздравом и Одесским медуниверситетом. Ректор университета с помощью молодых спортивных парней пытается отстаивать свою позицию. И вот завтра я, став министром, буду вынужден постоянно ввязываться в конфликты, что-то закрывать, кого-то увольнять. Мои оппоненты, соответственно, будут нанимать титушек, проплачивать антикомаровские публикации, а я буду ходить по судам", - объяснил Комаровский и добавил, что если согласится, то его жизнь превратится в постоянное выяснение отношений.

"Я готов помогать строить, созидать, но, если я стану министром — моя жизнь превратится в постоянное выяснение отношений. Вот сейчас есть некие закупки, которые Минздрав проводит уже три года, но данные об этих закупках закрыты даже от членов парламентского комитета по здравоохранению. Как такое возможно?! А ведь эти закупки проводят на миллиарды, а в каждом лекарстве заинтересован пациент. А при этом каждый конфликт, каждый скандал должен разруливать министр и не принимать одну из сторон. Объективно, я вижу себя человеком, который стоит за пределами всего этого базара, но который может президенту дать конкретный ответ по ситуации, а он уже будет принимать решение. Поэтому каждый человек в этой жизни должен заниматься тем, что у него хорошо получается. У меня хорошо получается коммуникация с мамами и папами, я готов ее расширить. Также меня волнует тема здоровья бабушек и дедушек", - добавил Евгений Комаровский.

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