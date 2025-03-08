"Несчастливый брак": астролог раскрыла секреты Комарова и Кучеренко

Новости о разводе Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко ошарашила поклонников этих супругов. Но ведущий и модель не комментируют эту тему, хотя и появляются в соцсетях с новыми постами.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что можно увидеть в космограммах Комарова и Кучеренко, были ли они счастливы в браке и кто мог стать инициатором развода.

"Начнем с Александры. В ее космограмме присутствует "Печать несчастья", которая трактуется как аспект затуманенного сознания и соблазна. Он наделяет человека эгоизмом, скупостью, жизнью, полной препятствий и трудностей. Человек может замыкаться в себе, терять способность радоваться", - рассказала Соловьева.

"Такая конфигурация вызывает недоверие, подозрительность, разочарование, отчаяние, необщительность. Один раз примерно в семь лет у нее могут возникать кризисные ситуации. Также это - одно из указаний или на брак по расчету, или на несчастливый брак. Еще у Александры есть указания на дисгармонию в любви", - добавила она.

В то же время у Кучеренко, по словам астролога, есть "Печать счастья", которая смягчает действие "Печати несчастья", благодаря чему женщина способна чувствовать полноту жизни, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получать расширение социальных возможностей.



Кучеренко и Комаров (скриншот)

Кроме того, это служит указанием на материальное благополучие, успехи в профессиональной деятельности, для женщины является также показателем прекрасных качеств хозяйки, жены и матери. Сама по себе она человек низкой конфликтности.

"Что касается Дмитрия, то у него также низкий уровень конфликтности. И во взаимоотношениях между ними также конфликтность минимальная, некритическая, вообще без вопросов, которые нельзя решить. Однако у них разные мировоззрения, жизненные принципы, планы на будущее, между ними нет глубокой психологической связи", - считает эксперт.

"Но они способны заботиться друг о друге, у них хорошая совместимость на сексуальном уровне, они полностью раскрывали себя в этих отношениях по гендерному принципу: она - как женщина, он - как мужчина. С точки зрения убытков или выгоды эти отношения для обоих индифферентны: они оба ничего не теряли, но и не приобретали никакого серьезного состояния от этих отношений", - также рассказала она.

Важно, добавила Соловьева, что Дмитрий давал своей жене как "Печать счастья", так и "Печать несчастья". Поэтому Александра благодаря ему чувствовала полноту жизни, радости, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получала шанс для расширения социальных возможностей.

"В то же время у нее могли возникать ощущения чрезмерного контроля, холодности, ограничений, ей могло казаться, что ее муж хочет дистанцироваться от нее, отторгает ее, она могла чувствовать неуважение или пренебрежение к себе. Кроме того, у нее может появляться ощущение дискомфорта, недоверия и даже унизительности своего положения. Также она каким-то образом могла зависеть от Дмитрия", - считает астролог.

"Эта конфигурация - одно из указаний на возможное прекращение тесного общения и разрыв отношений. Обычно первым идет тот, кто дает "Печать несчастья". В данном случае - это Комаров", - резюмировала она.

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