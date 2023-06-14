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Эти цвета в вашей спальне создадут ощущение уюта и комфорта

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Среда 14 июня 2023 22:01
Эти цвета в вашей спальне создадут ощущение уюта и комфорта Какие цвета подходят для интерьера спальни (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Дизайнеры и психологи сходятся во мнении, что интерьер - это отражение внутреннего состояния. Осознанный подход к обустройству спальни, а также использование определенных цветов могут ежедневно оказывать положительное влияние на настроение и улучшать ваше самочувствие.

О том, какие цвета отлично подходят для интерьера спальни, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Голубой

Этот цвет неба и моря ассоциируется со спокойствием, безмятежностью и уверенностью. Если в интерьер спальни добавить голубого цвета, это будет способствовать хорошему и лучшему сну.

Белый

Белый ассоциируется с миром и спокойствием, что идеально подходит для вашей спальни. Так же как и благодаря голубому у вас будет прекрасный сон. Этот цвет способствует улучшению настроения, и мотивации покорять вершины.

Эти цвета в вашей спальне создадут ощущение уюта и комфортаБелая спальня (фото: Freepik)

Розовый

Розовый ассоциируется с нежностью и безмятежностью. Если в вашей жизни очень много стресса, то розовый для интерьера вашей спальни отлично подходит.

К тому же если вы не хотите окрашивать стены в розовый, вы можете использовать одеяло, подушки или другие предметы этого цвета.

Эти цвета в вашей спальне создадут ощущение уюта и комфортаРозовая спальня (фото: Freepik)

Зеленый

Этот цвет ассоциируется с природой. Зеленый производит несравненный успокаивающий эффект. Лучше использовать именно темно-зеленый, который будет способствовать хорошему и крепкому сну.

Бежевый

Бежевый всегда будет отличным вариантом для интерьера спальни, благодаря своей практичности. Этот красивый цвет способствует ощущению покоя и уюта.

Эти цвета в вашей спальне создадут ощущение уюта и комфорта

Бежевая спальня (фото: Freepik)

Раньше мы писали о том, какие цвета в вашей спальне лишат вас сна.

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