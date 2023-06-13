Эти цвета в вашей спальне лишат вас сна: избегайте их

Некоторые цвета в интерьере спальни способны создать ощущение покоя и уюта. Другие же наоборот - могут вызвать чувство тревоги или даже привести к депрессии.

О том, каких цветов категорически не должно быть в интерьере спальни, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Оранжевый

Оранжевый привлекает много внимание и бодрит, что может привести к недостатку сна.

Однако, если вы прямо обожаете этот цвет, то не стоит от него совсем отказываться, можно добавить как декор ковры, книги и т. п. вместо стен. Таким образом, оранжевый не будет иметь негативного влияния.

Оранжевая спальня (фото: Freepik)

Фиолетовый

Фиолетовый, еще один очень яркий цвет, который ассоциируется с творчеством, силой и экстравагантностью.

Однако спальня, в которой много этого цвета, может стать причиной кошмарных снов, в результате чего на следующий день вы ощущаете усталость.

Коричневый

Коричневый может оказывать негативное влияние на ваши эмоции. Находясь в спальне, где много этого цвета, вы можете ощущать грусть, тревогу, одиночество и даже депрессию.

Также коричневый отрицательно влияет на продолжительность сна.

Коричневая спальня (фото: Freeepik)

Красный

Красный символизирует страсть, опасность, уверенность. Однако этот цвет может вызвать злость и даже гнев. Также красный бодрит, что негативно влияет на сон . Потому этот цвет не рекомендуется для спальни.

Черный

Черный конечно моден в оформлении интерьера, однако не стоит с ним переусердствовать. Этот цвет влечет негатив, страх и тревогу.

Слишком много черного цвета в спальне нужно избегать, чтобы хорошо спать.

Черная спальня (фото: Freepik)