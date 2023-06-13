Эти цвета в вашей спальне лишат вас сна: избегайте их
Некоторые цвета в интерьере спальни способны создать ощущение покоя и уюта. Другие же наоборот - могут вызвать чувство тревоги или даже привести к депрессии.
О том, каких цветов категорически не должно быть в интерьере спальни, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Оранжевый
Оранжевый привлекает много внимание и бодрит, что может привести к недостатку сна.
Однако, если вы прямо обожаете этот цвет, то не стоит от него совсем отказываться, можно добавить как декор ковры, книги и т. п. вместо стен. Таким образом, оранжевый не будет иметь негативного влияния.
Оранжевая спальня (фото: Freepik)
Фиолетовый
Фиолетовый, еще один очень яркий цвет, который ассоциируется с творчеством, силой и экстравагантностью.
Однако спальня, в которой много этого цвета, может стать причиной кошмарных снов, в результате чего на следующий день вы ощущаете усталость.
Коричневый
Коричневый может оказывать негативное влияние на ваши эмоции. Находясь в спальне, где много этого цвета, вы можете ощущать грусть, тревогу, одиночество и даже депрессию.
Также коричневый отрицательно влияет на продолжительность сна.
Коричневая спальня (фото: Freeepik)
Красный
Красный символизирует страсть, опасность, уверенность. Однако этот цвет может вызвать злость и даже гнев. Также красный бодрит, что негативно влияет на сон. Потому этот цвет не рекомендуется для спальни.
Черный
Черный конечно моден в оформлении интерьера, однако не стоит с ним переусердствовать. Этот цвет влечет негатив, страх и тревогу.
Слишком много черного цвета в спальне нужно избегать, чтобы хорошо спать.
Черная спальня (фото: Freepik)
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