5 главных антитрендов, которых нужно избегать этим летом, чтобы не выглядеть смешно (фото)
До лета осталось меньше двух недель, а это значит, что самое время посмотреть свой гардероб и выбросить из него вещи, которые уже не в моде.
О том, какая одежда стала антитрендом лета 2023, читайте в материале ниже.
Брюки с лампасами
Такие штаны были очень популярны в 2020-2021 годах, но сейчас возглавили антитрендовые вещи, которые желательно избегать в этом сезоне. Лучшим вариантом, чем их можно заменить - станут штаны карго. Они сейчас на пике моды.
Брюки с лампасами замените на штаны карго (скриншот)
Леггинсы с прозрачными вставками
Такие модели леггинсов тоже уже вышли из моды. На это лето стоит купить однотонные варианты, желательно без цветных вставок, узоров или массивных логотипов.
Леггинсы с прозрачными вставками уже не в моде (скриншот)
Шорты-бермуды
Еще недавно такие шорты были криком моды и каждая девушка обязательно имела хотя бы одну пару таких. Но эта модель осталась в прошлом. Этим летом лучше носить платья, юбки или шорты более классического покроя.
Этим летом лучше отказаться от шорт-бермудов (скриншот)
Футболки с наплечниками
Такие футболки хотя и имеют интересный дизайн, но они довольно непрактичны. С ними очень сложно соединить пиджаки или регланы. А поскольку эта вещь вошла в антитренды, то смело можете выбросить ее из своего гардероба.
Футболки с наплечниками следует заменить на более лаконичные варианты (скриншот)
Вязаные футболки
Еще один странный тренд отошел в прошлое. Вязаные футболки несколько совсем непрактичная вещь на лето, ведь они парят в жару. А еще их достаточно сложно комбинировать с летней одеждой из тонкой ткани.
Поэтому этим летом замените такие футболки на трикотажные или хлопковые модели. Если хотите изюминку в образе - выбирайте с бахромой, она на пике моды в 2023 году.
На это лето следует выбирать футболки из тонких тканей (скриншот).
Ранее мы показывали, какая обувь стала антитрендом лета 2023 года.
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