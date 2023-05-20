5 главных антитрендов, которых нужно избегать этим летом, чтобы не выглядеть смешно (фото)

До лета осталось меньше двух недель, а это значит, что самое время посмотреть свой гардероб и выбросить из него вещи, которые уже не в моде.

О том, какая одежда стала антитрендом лета 2023, читайте в материале ниже.

Брюки с лампасами

Такие штаны были очень популярны в 2020-2021 годах, но сейчас возглавили антитрендовые вещи, которые желательно избегать в этом сезоне. Лучшим вариантом, чем их можно заменить - станут штаны карго. Они сейчас на пике моды.

Брюки с лампасами замените на штаны карго (скриншот)

Леггинсы с прозрачными вставками

Такие модели леггинсов тоже уже вышли из моды. На это лето стоит купить однотонные варианты, желательно без цветных вставок, узоров или массивных логотипов.

Леггинсы с прозрачными вставками уже не в моде (скриншот)

Шорты-бермуды

Еще недавно такие шорты были криком моды и каждая девушка обязательно имела хотя бы одну пару таких. Но эта модель осталась в прошлом. Этим летом лучше носить платья, юбки или шорты более классического покроя.

Этим летом лучше отказаться от шорт-бермудов (скриншот)

Футболки с наплечниками

Такие футболки хотя и имеют интересный дизайн, но они довольно непрактичны. С ними очень сложно соединить пиджаки или регланы. А поскольку эта вещь вошла в антитренды, то смело можете выбросить ее из своего гардероба.

Футболки с наплечниками следует заменить на более лаконичные варианты (скриншот)

Вязаные футболки

Еще один странный тренд отошел в прошлое. Вязаные футболки несколько совсем непрактичная вещь на лето, ведь они парят в жару. А еще их достаточно сложно комбинировать с летней одеждой из тонкой ткани.

Поэтому этим летом замените такие футболки на трикотажные или хлопковые модели. Если хотите изюминку в образе - выбирайте с бахромой, она на пике моды в 2023 году.

На это лето следует выбирать футболки из тонких тканей (скриншот).