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Ці кольори у вашій спальні створять відчуття затишку та комфорту

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Середа 14 червня 2023 22:01
Ці кольори у вашій спальні створять відчуття затишку та комфорту Які кольори підходять для інтер'єру спальні (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Дизайнери й психологи сходяться на думці, що інтер'єр є відображенням внутрішнього стану. Усвідомлений підхід до облаштування спальні, а також використання певних кольорів можуть щодня позитивно впливати на настрій та покращувати ваше самопочуття.

Про те, які кольори чудово підходять для інтер'єру спальні, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Блакитний

Цей колір неба та моря асоціюється зі спокоєм, безтурботністю та впевненістю. Якщо в інтер'єр спальні додати блакитного кольору, це сприятиме хорошому та кращому сну.

Білий

Білий асоціюється з миром та спокоєм, що ідеально підходить для вашої спальні. Так само як і завдяки блакитному ви матимете чудовий сон. Також цей колір сприяє покращенню настрою та мотивації підкорювати вершини.

Ці кольори у вашій спальні створять відчуття затишку та комфортуБіла спальня (фото: Freepik)

Рожевий

Рожевий асоціюється з ніжністю та безтурботністю.Якщо у вашому житті дуже багато стресу, то рожевий для інтер'єру вашої спальні чудово підходить.

До цього ж якщо ви не хочете фарбувати стіни в рожевий ви можете використати ковдру, подушки або інші предмети цього кольору.

Ці кольори у вашій спальні створять відчуття затишку та комфортуРожева спальня (фото: Freepik)

Зелений

Цей колір асоціюється з природою. Зелений справляє незрівнянний заспокійливий ефект. Краще використовувати саме темно-зелений, який сприятиме хорошому та міцному сну.

Бежевий

Бежевий завжди буде чудовим варіантом для інтер'єру спальні, завдяки своїй практичності. Цей красивий колір сприяє відчуттю спокою та затишку.

Ці кольори у вашій спальні створять відчуття затишку та комфорту

Бежева спальня (фото: Freepik)

Раніше ми писали про те, які кольори у вашій спальні позбавлять вас сну.

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