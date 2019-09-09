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Колонія, де міститься Зайцева, оскандалилася при перевірці: усі подробиці

STYLERЖиття    09.09.2019 - 18:46
Колонія, де міститься Зайцева, оскандалилася при перевірці: усі подробиці
Колонія Зайцевої потрапила в скандал (Колаж РБК-Україна)

Перевірка прокуратури показала, що у Покровському центрі є численні порушення законодавства

Олена Зайцева, яка була засуджена на 10 років за вчинення смертельного ДТП в місті Харкові, була відправлена для відбування покарання в Покровський виправний центр №79. Як повідомили в прес-центрі прокуратури Дніпропетровської області, на керівництво цього державного закладу було відкрито кримінальне провадження за результатами перевірки.

Зокрема, представники прокуратури Дніпропетровської області повідомили про виявлення системних порушень вимог чинного законодавства щодо засуджених.

Колонія Зайцевої (фото: facebook.com/Marzoniavvocato)

Адміністрація виправного центру порушила вимоги законодавства, які регулюють трудові правовідносини:

  • працевлаштування засуджених при відсутності паспорта;
  • залучення засуджених до суспільно-корисної оплачуваної праці без укладення строкового трудового договору;
  • не повідомлення територіальних органів Державної фіскальної служби про прийняття працівників (засуджених) на роботу;
  • відсутність нарахування єдиного соціального внеску із заробітної плати;
  • перевищення законодавчо встановлених розмірів відрахувань із заробітної плати;
  • інші порушення законодавства;

Відомості про порушення були внесені Нікопольською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом грубого порушення вимог трудового законодавства в зазначеному виправному центрі за ст.1 ст. 172 КК України. На даний момент проводиться розслідування та встановлюються працівники центру, які були причетні до порушення законодавства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в виконавчій службі розповіли, в яких умовах буде відбувати покарання Олена Зайцева.

А також розповідали про те, що сплив скандальний нюанс у справі Олени Зайцевої.

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Новини України Алена Зайцеваколониянарушения
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