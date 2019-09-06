Більше нікуди було: у виконавчій службі показали, куди відправили Зайцеву (фото)

Олена Зайцева буде знаходитися у звичайній колонії (Колаж РБК-Україна)

Олена Зайцева буде позбавлена особливого комфорту в колонії

Олена Зайцева, засуджена за вчинення смертельного ДТП в місті Харкові на 10 років позбавлення волі, відбуває покарання в колонії із звичайними умовами утримання, а не в підвищеному комфорті. Про це повідомили в прес-службі Державної кримінально-виконавчої служби України.

Як відзначили в прес-службі, Олена Зайцева засуджена по ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України до 10 років позбавлення волі. Злочин, передбачений с. 3 ст. 286 – є злочином, який вчинено з необережності. Згідно з регламентом, який визначає місце покарання для ув'язнених, засуджені вперше, а також за злочини, які вчинені з необережності, направляються до виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок. Покровський виправний центр №79 саме таким і є та інших подібних установ Державної кримінально-виконавчої служби немає.

Покровський виправний центр №79 (Фото: kvs.gov.ua)

"В Державній кримінально-виконавчій службі України існує тільки один сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини, які були вчинені з необережності, при державній установі "Покровський виправний центр (№79). Відповідно до вимог зазначеного вище Положення, засуджена Зайцева А. спрямована для подальшого відбування покарання в зазначений сектор", - сказано в заяві прес-служби.

Також зазначається, що одним з пріоритетних напрямків є створення належних умов утримання ув'язнених в установах виконання покарання різних рівнів безпеки з тенденцією приведення їх у відповідність з вимогами європейських норм і стандартів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олену Зайцеву етапували в колонію для відбування покарання.

А також розповідали про те, що Олена Зайцева буде міститися в колонії з дуже комфортними умовами.