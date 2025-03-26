Бывшая жена Шварценеггера рассказала, как его измена с горничной "сломала ее дух"

Американская журналистка и писательница Мария Шрайвер впервые откровенно рассказала о своем состоянии после того, как узнала о романе своего мужа Арнольда Шварценеггера с горничной семьи Милдред Баэной, которая родила от актера сына Джозефа.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на People .

Как отреагировала на измену

Как сообщается, в книге "Я - Мария" Шрайвер вспомнила свой эмоциональный срыв в отеле, когда узнала об измене мужа, с которым была в браке 25 лет и от которого имеет четырех детей.

"Когда я сидела на полу гостиничного номера в темноте, напуганная и одинокая, со слезами на глазах, я подумала про себя: "Мария, это не должно быть концом для тебя. Это не может быть твоим концом. Пусть это будет твое новое начало", - призналась она.

Она была разгневана, поглощена горем, страхом, печалью и тревогой.

"Это разбило мое сердце, это сломало мой дух, это сломало то, что осталось от меня", - призналась Мария в своих мемуарах.

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер (фото: GettyImages)

Как пережила развод после измены

Для Марии путь к исцелению был таким же длительным, как и процесс развода, который завершился лишь в 2021-ом. В своей книге, которая увидит свет с 1 апреля, она поделилась методами излечения от сердечных ран. В частности звезда прошла через терапевтов, целителей, шаманов и ясновидящих.

"Я даже поехала через всю страну в закрытый монастырь", - призналась она.

Развод позволил Марии осознать свою самодостаточность и ценность. Теперь она не боится одиночества или старения.

"Раньше я верила, что если у тебя нет партнера, то ты, видимо, недостоин любви. Но я научилась, что это дальше всего от правды", - поделилась она.

С Арнольдом у женщины сохранились теплые отношения. Они поддерживают дружескую связь.

Что известно о разводе Шварценеггера и Шрайвер на фоне измены

Мария подала на документы в суд в 2011 году, когда узнала правду об измене мужа. Сам актер рассказал о тайном романе во время консультации у психотерапевта, когда пара пыталась наладить отношения. В документальном фильме "Арнольд", снятом в 2023 году, он признал свою ошибку.

"Я причинил достаточно боли своей семье. Все должны были страдать. Мария должна была страдать. Дети должны были страдать. Джозеф. Его мать. Все", - сказал тогда всем известный Терминатор.

Напомним, пара имеет четырех общих детей: Кэтрин, Кристину, Патрика и Криса. У актера также есть сын Джозеф Баэна от бывшей домработницы Милдред. Парень очень похож на отца. Чем взрослее он становился, тем меньше сомнений оставалось, что его отцом является именно Арни.

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