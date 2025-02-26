Как живут дети Арнольда Шварценеггера: сын от горничной, красавчик Патрик, Кристофер и их сестры

Арнольд Шварценеггер - не только легенда Голливуда и культовый бодибилдер, но и многодетный отец. У него пятеро детей, и каждый из них выбрал свой путь в жизни. Кто-то пошел в киноиндустрию, другие сделали карьеру в бизнесе или модной индустрии.

Как сегодня живут сыновья и дочери "Терминатора" - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Кэтрин Юнис Шварценеггер Пратт

Кэтрин Шварценеггер - старшая дочь Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Она родилась 13 декабря 1989 года в Лос-Анджелесе, а ее второе имя - Юнис - дань памяти бабушки по материнской линии, Юнис Кеннеди, младшей сестры президента Джона Ф. Кеннеди. Кэтрин Шварценеггер (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Несмотря на то, что Кэтрин выросла в политической семье, она всегда заявляла, что этот путь ее не интересует.

В 2010 году Кэтрин стала автором бестселлера по версии New York Times - ее первая книга "Роскошь того, что имеешь: секреты любви к внутренней и внешней красоте от того, кто прошел этот путь" вышла, когда ей было всего 21 год. Кэтрин Шварценеггер (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Через два года она окончила Университет Южной Калифорнии и опубликовала еще одну книгу - "Я только что закончила... Что теперь?", которая помогает молодым выпускникам сориентироваться во взрослой жизни.

Отец Кэтрин всегда поддерживал дочь. "Я люблю свою дочь Кэтрин", - сказал Шварценеггер во время выступления в "Jimmy Kimmel Live!" в феврале 2022 года. Он также тепло отзывается о ее муже, актере Крисе Прэтте, называя его "фантастическим парнем" и "замечательным зятем". Кэтрин Шварценеггер с отцом и мужем (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Кэтрин и Крис начали встречаться в 2018 году после знакомства в церкви. Уже в январе 2019 года пара обручилась, а в июне того же года поженилась на камерной церемонии.

В 2020-м они стали родителями дочери Лайлы, а в 2022-м родилась еще одна девочка - Элоиза. В ноябре 2024 года у супругов появился третий ребенок - сын Форд. Кэтрин Шварценеггер с детьми (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Кристина Мария Аурелия Мария Шварценеггер

Вторая дочь Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер, Кристина Шварценеггер, родилась 23 июля 1991 года в Лос-Анджелесе.

Она пошла по стопам матери и в 2013 году окончила Джорджтаунский университет (альма-матер Шрайвер), получив степень бакалавра английского языка. Позже Кристина изучала архитектуру интерьера в Школе дизайна Парсонса, а также три года работала редактором в бренде стиля жизни "Goop" Гвинет Пэлтроу, где освещала темы, связанные со здоровьем и самочувствием. Кристина Шварценеггер с отцом (фото: facebook.com/arnold)

Кристина также является основательницей Совета основателей "Special Olympics".

"Мне нравится привлекать внимание к тем, кто чувствует себя исключенным, и освещать их опыт. В результате все мы чувствуем себя признанными и, в конце концов, понимаем, что наши различия на самом деле являются нашими суперсилами", - отметила она.

Кристина вместе с Марией Шрайвер выступила соисполнительным продюсером документального фильма "Прими таблетки", который вышел на Netflix в 2018 году. Кристина Шварценеггер с отцом (фото: facebook.com/arnold)

Патрик Арнольд Арнольд Шрайвер Шварценеггер

Патрик Шварценеггер родился 18 сентября 1993 года в Лос-Анджелесе и стал третьим ребенком Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер.

Он строит карьеру в Голливуде как актер и модель. Патрик дебютировал в кино еще в 2006 году, сыграв небольшую камео-роль в фильме "Запасные игроки". Впоследствии он добавил в свое актерское портфолио такие проекты, как "Дерзость" от Netflix (2021) и криминальный сериал "Лестница" на HBO Max (2022). Патрик Шварценеггер (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)

"Оба моих родителя гордятся мной. Это довольно сюрреалистично, потому что я помню, как рос и ходил на съемки вместе с папой - это было мое любимое занятие. Он действительно гордится мной, и они меня очень поддерживают. Я не мог желать лучшего родительского дуэта", - рассказал Патрик в 2020 году Today. Патрик Шварценеггер (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)

В декабре 2023 года он объявил о помолвке с девушкой Эбби Чемпион.

Накануне своего дебюта в 3-м сезоне "Белого лотоса" в феврале 2025 года красавчик рассказал журналу Time, что держал прослушивание на роль в тайне от своей семьи, которые уже были большими поклонниками сериала. Патрик Шварценеггер с возлюбленной(фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)

Когда он узнал, что получил роль, сначала поделился этой новостью с возлюбленной, а затем сообщил родным.

Кристофер Сарджент Шрайвер Шварценеггер

Кристофер родился 27 сентября 1997 года в Лос-Анджелесе. Самый младший ребенок в семье Шварценеггера и Шрайвер ведет частную жизнь, оставаясь вне поля зрения публики. В 2020 году он завершил обучение в Мичиганском университете, однако из-за пандемии COVID-19 выпускная церемония состоялась в онлайн-формате. Кристофер Шварценеггер (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

В честь 24-летия Кристофера в 2021 году Арнольд поделился серией милых снимков с сыном, рассказав, что у него очень активный образ жизни.

"Со всеми твоими тренировками - бокс, тяжелая атлетика, растяжка, велоспорт - я просто не успеваю за тобой! Я люблю тебя и каждый день горжусь тобой!", - в шутку написал он. Кристофер Шварценеггер с отцом (фото: facebook.com/arnold)

Джозеф Баэна

Джозеф Баэна - сын Арнольда Шварценеггера и его домработницы Милдред Патриции Баэны. Он родился 2 октября 1997 года. Его мать долгое время скрывала правду о его отце, и лишь спустя семь-восемь лет стало очевидным, что мальчик удивительно похож на Арнольда. Джозеф Баэна (фото: instagram.com/joebaena)

Шварценеггер рассказал об этом романе в документальном фильме "Арнольд", премьера которого состоялась в июне 2023 года на Netflix. Он назвал свою неверность "большой ошибкой", однако подчеркнул, что гордится своим сыном и не хочет, чтобы тот чувствовал себя нежеланным в этом мире.

Джозеф поделился своими воспоминаниями об отношениях с отцом в подкасте Софии и Сикстины Сталлоне "Unwaxed", вышедшем в январе 2022 года. Джозеф Баэна (фото: instagram.com/joebaena)

"Между нами прошло некоторое время, прежде чем мы действительно сблизились. Я должен был научиться свободно шутить с папой и говорить с ним о чем угодно", - отметил он.

Сейчас отец и сын часто вместе занимаются спортом. Джозеф пошел по следам Арнольда в бодибилдинге и называет его "лучшим тренировочным партнером в мире". В 2019 году, после окончания Университета Пеппердайн, он даже воспроизвел несколько культовых поз Шварценеггера в своих публикациях в Instagram. Джозеф Баэна (фото: instagram.com/joebaena)

Помимо занятий бодибилдингом, Джозеф также строит карьеру в кино. В 2021 году он работал над своим первым фильмом "Травля". Кроме того, он является агентом по недвижимости.