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Елена Мозговая впервые прокомментировала каминг-аут старшей дочери

Среда 07 августа 2024 10:45
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Елена Мозговая впервые прокомментировала каминг-аут старшей дочери Елена Мозговая (фото: instagram.com/mozgova0902)
Автор: Иванна Пашкевич

Продюсер Елена Мозгова публично поддержала старшую дочь Зою, которая недавно открыто призналась в своей ориентации и представила любимую Юлию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 30-летней наследницы Елены.

Да, Зоя опубликовала сообщение, в котором рассказала, как украинцы отреагировали на ее каминг-аут.

"Многие поблагодарили меня за смелость сказать как есть, потому что они боятся сделать так же. Боятся потому, что большая часть общества живет советским прошлым и мыслит стереотипами, которые уже много лет не только осуждаются, но даже наказываются законом в свободном мире", – написала она.

"Быть собой и открыто любить того, кого хочешь, и делать так, как считаешь нужным, пока, к сожалению, в Украине довольно трудно, а в некоторых случаях невозможно. Социальная модель общества построена настолько примитивно, что люди до сих пор считают, что могут навязывать свои правила и вмешиваться в жизнь других", – добавила Мозгова.

Елена Мозговая впервые прокомментировала каминг-аут старшей дочери

Зоя Мозговая (фото: instagram.com/matatatahakuna)

В комментариях под публикацией звездная мамочка пожелала дочке счастья и посоветовала не обращать внимание на хейтеров.

"Солнышко, будь счастлива! Не обращай внимания на хейтеров. Они несчастные люди с отсутствием славной, интересной, сознательной и наполненной жизни. Поэтому и лезут в чужое. Люблю тебя! И всегда рядом", - отметила продюсер.

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