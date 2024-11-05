Что стало с певцом Дэвидом Аксельродом, который сменил имя и служил в ТрО

Дэвид Аксельрод - украинский исполнитель, композитор, а также избранник продюсерши Елены Мозговой. Настоящее имя артиста - Владимир Ткаченко, и свою карьеру он начинал именно под этим именем.

Что известно о жизни певца сегодня и как он выглядит, читайте подробно в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера Дэвида Аксельрода

Уроженец Днепра начал делать первые карьерные шаги во время учебы в Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. В 2004 году он стал участником программы "Шанс" и победил в программе "Караоке на майдане".

Во времена студенчества Владимир отправился на "Таврийские игры", а в 2006 году пробовал удачу на Нацотборе на "Евровидение" и ему удалось стать одним из четырех финалистов.

Дэвид Аксельрод сейчас (фото: instagram.com/david__axelrod)

Далее за плечами исполнителя - участие в фестивале "Новая волна 2007" в Юрмале, где он представлял Украину в составе группы "Барселона". Дуэту удалось получить вторую премию.

В 2008 году Ткаченко занялся написанием песен и стал выпускать авторские композиции. Спустя несколько лет он также стал участником "Х-Фактора", где ему удалось получить четыре "да" и продержаться до финала. После этого он также пробовал свои силы на проекте "Танцы со звездами" и вместе с партнершей Ириной Лещенко занял третье место.

Что известно о Дэвиде Аксельроде (фото: instagram.com/david__axelrod)

После участия в ряде телевизионных программ Аксельрод решил взять творческую паузу и на сцену уже вернулся под своим псевдонимом. Впоследствии выяснилось, что это имя не только сценическое - в паспорте он также стал Дэвидом Аксельродом, а не Владимиром Ткаченко.

По словам звезды, Аксельрод - фамилия его деда, заменившего ему отца. Впоследствии мужчина пропал без вести, и таким образом, посредством смены имени, певец захотел почтить память родного человека.

Аксельрод возвращался на сцену "Голосу країни" в девятом сезоне, где стал полуфиналистом в команде Тины Кароль. В 2020 году он снова приходил на Нацотбор на "Евровидение" и прошел в финал.

Что известно о личной жизни Дэвида Аксельрода

В 2015 году он женился на украинском продюсере Еленой Мозговой, дочери Николая Мозгового. В браке пары родилась дочь Соломия. Будущие влюбленные познакомились еще в 2005 году, но симпатия между ними появилась не сразу.

Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод и их дочь Соломия (фото: instagram.com/david__axelrod)

Что известно о жизни Дэвида Аксельрода сейчас

После начала полномасштабной войны вместе с избранницей знаменитость открыл благотворительный фонд под названием "Дякую". Также стало известно, что исполнитель вступил в ряды терробороны.

Об этом он сообщал в своих соцсетях и показывал соответствующие фотографии. Например, в апреле 2022 года артист комментировал свою службу в одном из постов.

"Сегодня взял в своей терробороне освободительную и поехал спел с коллегами части ребят, освобождавших Киевщину", - говорил он.

Дэвид Аксельрод записывался в терроборону (фото: instagram.com/david__axelrod)

В том же году Аксельрод представил композицию "Захисники", посвященную украинским воинам.

Однако сейчас певец практически не ведет свои соцсети, ведь крайние его публикации датируются еще прошлым годом.

Что касается Мозговой, то она тоже практически не упоминает избранника в сети. Лишь летом прошлого года продюсерша поздравляла партнера с днем рождения.

В сентябре прошлого года Аксельрод исполнял песню, написанную на его музыку, а слова - Елены. Композиция называется "Я повернусь" и была написана еще в 2015 году после гибели командира "Золотой роты Айдара" Саши Итальянца. Именно это - крайний пост звезды в его блоге в Instagram.

К слову, за страницей знаменитости следят более 15 тысяч пользователей.