50-летняя Елена Мозговая показалась без макияжа и поставила на место хейтеров (фото)

Украинский продюсер Алена Мозговая выложила в соцсетях фото без макияжа и ответила хейтерам, которые утверждают, что она прибегала к пластическим операциям.

Так, пользователи сети упрекают 50-летнюю дочь Народного артиста Украины, композитора и певца Николая Мозгового, что она хорошо выглядит, ведь делала пластику.

Елена не стала мириться с подобными замечаниями и отметила, что такие комментарии, как правило, поступают от людей, которые сами скрывают свое лицо.

"Интересно, что те, кто пишут в комментариях "да ясно, это все пластика", как правило, на аватарке имеют цветочек, котика или еще что-то прекрасное. Или есть еще второй вариант, когда на аватарке персонаж, который можно снимать без грима в фильме ужасов ... Друзья, я за красоту! И внешнюю, и внутреннюю, потому что страшного в нашей жизни и так хватает...", - написала продюсер.

Елена Мозговая (фото: facebook.com/mozgovaolena74)

Чтобы успокоить дотошных критиков, Алена Мозговая поделилась откровенной фотографией, на которой предстала во всей своей естественной красоте. На снимке звезда была без макияжа и обошлась без фотошопа и фильтров.

"Вот фото "дома на кухне". Без профессионального макияжа, без брендовых платьев, без украшений и лишних понтов. Что мы видим? 50 летнюю девочку, которая до сих пор мечтает о чем-то недостижимом, которая не устала любить и дарить это чувство, которая умеет ценить настоящее: дружбу, любовь, эмоции, поступки, слезы и радость", - написала Мозговая.

Реакция юзеров

Под постом пользователи сети отметили, что Елене не нужен макияж, ведь она красивая и без него.

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Елена Мозговая (фото: facebook.com/mozgovaolena74)

К слову, в предыдущем посте Мозговая поделилась своим мнением об омолаживающих процедурах, заявив, что считает их полезными, если применять их с осторожностью и умом.

"Я не против пластической хирургии, я не против уколов красоты и не против фоторедакторов, я это делала и делаю в разумных дозах, чтобы не исказить, а поддержать то, что есть, то, что уже дано", - заявила продюсер, отвечая критикам на обвинения в том, что ее красота - заслуга "пластики".