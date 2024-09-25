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50-летняя Елена Мозговая показалась без макияжа и поставила на место хейтеров (фото)

Среда 25 сентября 2024 13:41
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50-летняя Елена Мозговая показалась без макияжа и поставила на место хейтеров (фото) Елена Мозговая (фото: facebook.com/mozgovaolena74)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский продюсер Алена Мозговая выложила в соцсетях фото без макияжа и ответила хейтерам, которые утверждают, что она прибегала к пластическим операциям.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, пользователи сети упрекают 50-летнюю дочь Народного артиста Украины, композитора и певца Николая Мозгового, что она хорошо выглядит, ведь делала пластику.

Елена не стала мириться с подобными замечаниями и отметила, что такие комментарии, как правило, поступают от людей, которые сами скрывают свое лицо.

"Интересно, что те, кто пишут в комментариях "да ясно, это все пластика", как правило, на аватарке имеют цветочек, котика или еще что-то прекрасное. Или есть еще второй вариант, когда на аватарке персонаж, который можно снимать без грима в фильме ужасов ... Друзья, я за красоту! И внешнюю, и внутреннюю, потому что страшного в нашей жизни и так хватает...", - написала продюсер.

50-летняя Елена Мозговая показалась без макияжа и поставила на место хейтеров (фото)

Елена Мозговая (фото: facebook.com/mozgovaolena74)

Чтобы успокоить дотошных критиков, Алена Мозговая поделилась откровенной фотографией, на которой предстала во всей своей естественной красоте. На снимке звезда была без макияжа и обошлась без фотошопа и фильтров.

"Вот фото "дома на кухне". Без профессионального макияжа, без брендовых платьев, без украшений и лишних понтов. Что мы видим? 50 летнюю девочку, которая до сих пор мечтает о чем-то недостижимом, которая не устала любить и дарить это чувство, которая умеет ценить настоящее: дружбу, любовь, эмоции, поступки, слезы и радость", - написала Мозговая.

Реакция юзеров

Под постом пользователи сети отметили, что Елене не нужен макияж, ведь она красивая и без него.

  • Яка краса, то краса, навіть без супер макіяжу
  • Гарна дівчинка
  • Ну на 50 не тягнете, ще далеко, а мрії ...хай через багато років ви завжди мріяли Здоров'я
  • Без брендових суконь, професійного макіяжу та зайвих понтів 50 років дівчинка виглядає навіть краще, ніж з усім вищепереліченим

50-летняя Елена Мозговая показалась без макияжа и поставила на место хейтеров (фото)

Елена Мозговая (фото: facebook.com/mozgovaolena74)

К слову, в предыдущем посте Мозговая поделилась своим мнением об омолаживающих процедурах, заявив, что считает их полезными, если применять их с осторожностью и умом.

"Я не против пластической хирургии, я не против уколов красоты и не против фоторедакторов, я это делала и делаю в разумных дозах, чтобы не исказить, а поддержать то, что есть, то, что уже дано", - заявила продюсер, отвечая критикам на обвинения в том, что ее красота - заслуга "пластики".

Недавно Елена Мозговая впервые прокомментировала каминг-аут старшей дочери.

Также она сделала шокирующее признание об экс-муже.

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Звезды шоу-бизнеса Алена Мозговая Пластическая операция
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