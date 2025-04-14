Экс-жена Дзидзьо раскрыла, кто ее новый возлюбленный, от которого она беременна первенцем

Экс-жена украинского певца Дзидзьо, исполнительница Ярослава Хома, более известная как SLAVIA, рассекретила, чем занимается ее новый возлюбленный и узаконили ли они уже свои отношения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для "Коротко Про".

На днях певица решила поделиться важными новостями из своей личной жизни: она больше не одинока и ожидает появления первенца.

Как выяснилось, ее новый возлюбленный - бизнесмен, по имени Андрей.

"Его зовут Андрей. Он не публичный человек, он бизнесмен. Мы всегда вместе, и мне это очень нравится. Он поддерживает меня в моем творчестве, всегда меня вдохновляет творить еще больше, ему нравятся мои песни. Он всегда со мной на концертах. Это то, чего я хотела. Я мечтала, чтобы мы с мужем всегда были вместе, чтобы хорошо ему было со мной, а мне - с ним", - признается знаменитость.

По словам SLAVIA, сейчас она не состоит в браке. Впрочем, вместе с любимым они планируют официально оформить свои отношения. Slavia (фото: instagram.com/slavia_official)

Певица говорит, что мечтает о спокойной, скромной свадьбе без громких торжеств - этот день ей хотелось бы провести только с самым близким человеком.

Артистка добавляет, что однажды уже праздновала пышную свадьбу, поэтому повторять подобный сценарий больше не хочет.

"Я хочу очень тихо. Даже не хочу друзьям говорить. У меня уже это было, и мне это неважно. Нам очень хорошо вдвоем. А громкие празднования я уже прошла. К тому же я восемь лет работала на корпоративах, на свадьбах, мне это не интересно", - сказала SLAVIA.

К слову, звезда также поделилась историей знакомства со своим возлюбленным. Как выяснилось, их пути пересеклись на курсах в киношколе, куда они оба решили записаться.

Мужчина сразу обратил внимание на артистку, а она, в свою очередь, почувствовала, что рядом - близкий по духу человек. Slavia (фото: instagram.com/slavia_official)

Однако романтические отношения между ними завязались не сразу - сначала их объединила дружба, во время которой они лучше узнавали друг о друге.

"Мы вместе ходили в киношколу на курсы, он сидел напротив и просто пронизывал меня своим взглядом. Я, обычно, не люблю таких прямых взглядов. И сама не смотрю прямо в глаза. А тут такой контакт! Впервые в жизни так прямо в глаза смотрела мужчине. Сразу почувствовала, что это мой человек. Но не сразу близко подпустила к себе. Мы общались как друзья, вместе проводили время, я присматривалась к нему, прежде чем у нас начались серьезные отношения", - рассказала бывшая жена Дзидзьо.

Кстати, в сети ходят слухи, что новым возлюбленным певицы является предприниматель из Житомира Андрей Павлюк, который владеет компанией, занимающейся производством и реализацией каменных материалов.

Он также принимал участие в шоу "Наречена для тата" 2019 года. Slavia и Андрей Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)

Мужчина иногда публикует в своих соцсетях совместные фото с артисткой и не скрывает теплых чувств к ней. Slavia и Андрей Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)