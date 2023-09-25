Анна Тринчер развелась с Волошиным из-за его измены, - блогер

Блогер неожиданно "разоблачил" секрет певицы Анны Тринчер и ее мужа Александра Волошина, заявив, что пара развелась и пытается это скрыть.

Что известно о разводе Тринчер и Волошина

Певица не скрывает, что сейчас у нее с мужем, с которым она на днях праздновала годовщину свадьбы, кризисный период, но Анна искренне верит, что пара его преодолеет.

Оказывается, что не все так просто, и звездные супруги вроде бы уже развелись.

Об этом блогеру Богдану Беспалову написала девушка, которая общается с близким окружением Тринчер.

По словам инсайдера, пара уже давно не живет вместе.

Анна Тринчер и Саша Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Они развелись. Сейчас они позиционируют, что в их отношениях кризис, но вместе не живут. И вроде бы за документами тоже все. Репутационно для Ани - это конец, поэтому он скрывает этот факт. 24 сентября была годовщина их свадьбы, но многие в нее не верили. В первую очередь родные певицы. Ведь она еще очень молода. Сколько они с Сашей будут это скрывать - вопрос времени", - написала блоггеру девушка.

Также она добавила, что причиной разрыва якобы стала измена Александра.

Анна Тринчер и Саша Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Да, по мнению Беспалова, все вышесказанное является правдой, и он не удивлен, что пара больше не вместе.

"Тринчер - это артистка, которая умеет зарабатывать на чем угодно, не выпуская громких хитов. Для нее развод в такой короткий срок - реальный репутационный риск. Ей нужно держать образ идеальной картинки. То, что они с Волошиным развелись - для меня это не нонсенс. Потому что Аня еще очень молоденькая, они еще не могут быть полноценными партнерами и дать друг другу базу. Надеюсь, в ее жизни появится человек, который поможет ей раскрыться по максимуму", - добавил блогер.