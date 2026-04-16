Война в Украине

Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия

19:15 16.04.2026 Чт
Что внутри баллистических ракет, которые Россия получает от Ким Чен Ына?
aimg Сергей Козачук
Фото: ракета KN-23 (фото из открытых источников)

Северокорейские баллистические ракеты, которыми Россия атакует Украину, не являются прямыми копиями российских "Искандеров". Исследование обломков выявило использование гражданских чипов и устаревших технологий 50-летней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Особенности конструкции и происхождения

Военные инженеры провели лабораторный анализ обломков ракет, в частности той, что упала в Харькове в начале года.

Эксперты выяснили, что ракеты имеют уникальную геометрию. Например, диаметр задней части KN-23 составляет 110 см, что не встречается ни в каких других аналогах в мире, кроме КНДР.

Хотя Пхеньян доработал первоначальные варианты советских и российских разработок, двигатели корейских ракет в полтора раза длиннее российских аналогов.

Это обусловлено использованием менее энергетического топлива, что требует большего объема двигателя для достижения аналогичной дальности полета.

Технологии и компоненты

Исследование показало, что блоки управления содержат компоненты гражданского назначения от мировых брендов, которые Пхеньян закупает в обход международных санкций.

"Качество пайки в этих ракетах - примерно 50-летней давности", - отмечают эксперты Минобороны.

Вместо современных теплозащитных материалов северокорейские конструкторы используют дешевые обтекатели из графита.

В МОУ отмечают, что несмотря на технологическую отсталость, такие баллистические средства остаются сложной целью для систем ПВО и представляют высокую угрозу для гражданского населения.

Ядерные амбиции Пхеньяна

Напомним, в последнее время Северная Корея значительно нарастила возможности для производства ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, на ядерных объектах страны наблюдается усиленная активность.

В частности, темпы развития арсенала Пхеньяна позволяют ежегодно создавать около 20 ядерных боеголовок. Это происходит на фоне новой военной стратегии Ким Чен Ына, которая предусматривает одновременное развитие как ядерных, так и обычных вооруженных сил КНДР.

