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Астафьева поразила "настоящим" лицом без макияжа: как звезда Playboy выглядит в реальности

Понедельник 26 февраля 2024 11:21
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Астафьева поразила "настоящим" лицом без макияжа: как звезда Playboy выглядит в реальности Звезда ошарашила сеть (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Полина Иваненко

Певица, волонтер и звезда Playboy Даша Астафьева приятно поразила фанов. Она показала, как выглядит без макияжа, и получила множество комплиментов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Астафьева поделилась в Instagram.

Как Астафьева смотрится с макияжем

Артистка часто показывает смелые образы. Ранее, особенно до начала полномасштабной войны РФ против Украины, Астафьева часто снималась в стильных фотосессиях и примеряла яркий макияж.

Астафьева поразила &quot;настоящим&quot; лицом без макияжа: как звезда Playboy выглядит в реальностиАстафьева поразила &quot;настоящим&quot; лицом без макияжа: как звезда Playboy выглядит в реальностиАстафьева поразила &quot;настоящим&quot; лицом без макияжа: как звезда Playboy выглядит в реальности

Астафьева с макияжем (фото: instagram.com/da_astafieva)

Как звезда выглядит без косметики

Впрочем, на днях Астафьева показала, как ухаживает за своей кожей и снимает макияж. Артистка появилась в кадре без фильтров и не стеснялась "настоящего лица" без косметики.

При этом было заметно, что 38-летняя звезда может похвастаться четкими чертами лица, здоровой кожей и отсутствием морщин.

Астафьева поразила &quot;настоящим&quot; лицом без макияжа: как звезда Playboy выглядит в реальности

Астафьева поразила &quot;настоящим&quot; лицом без макияжа: как звезда Playboy выглядит в реальностиАстафьева поразила &quot;настоящим&quot; лицом без макияжа: как звезда Playboy выглядит в реальности

Певица показалась без косметики (скриншоты)

Как реагирует сеть

Фаны были в восторге и оставили следующие комментарии:

  • "Какая красавица!"
  • "Невероятная. С макияжем и без"
  • "Когда смыла косметику и не изменилась"
  • "Такая хорошая, что слов не подберешь"
  • "Естественная красота".

Ранее уже стало известно, что Де Ниро, Боно и другие мировые звезды довели до слез словами об Украине.

Кроме того, недавно Тарас Тополя честно признался, хочет ли воевать "на нуле".

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