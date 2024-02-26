"Кожа болтается": украинка с самыми большими скулами похудела на 12 кг и перенесла еще одну "пластику"

Блогерша Анастасия Покрищук, которую называют украинкой с самыми большими скулами, перенесла очередную пластическую операцию. Как оказалось, недавно женщина похудела на 12 килограммов, а потому захотела "убрать" лишнюю кожу.

Как изменилась Покрищук и почему она снова легла "под нож", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какую операцию сделали Покрищук

Несколько месяцев назад блоггерша рассказывала, что ей вставили новые импланты в ягодицы. Впрочем, на этом операции не закончились. На днях Покрищук отправилась в Турцию, где ей снова сделали "пластику".

"Я сделала лифтинг того места, где глютеопластика. Я похудела на 12 килограммов, еще когда был старый имплант. И эта кожа, где был жир, половина ушла оттуда, все. И эта кожа она остается снизу, фу, болтается. И оно уже никуда не денется никак", - объяснила блогерша.

"Но я хотела больший имплант. А одновременно эти процедуры делать нельзя... Новый имплант сначала стоит слишком высоко, нужно несколько месяцев, чтобы он опустился... И тогда можно уже хорошо, четко убрать все это", - добавила она.

Покрищук сделали новую операцию (скриншоты)

Как выглядит блогерша после "пластики"

Результаты лифтинга Покрищук уже назвала "произведением искусства". Блогерша, у которой вставлены импланты в ягодицах и груди, также делала "пластику" живота и немало инъекций на лице, своим видом довольна.

Покрищук после операций (скриншот)

Кроме этого, фото с блогершей показали на странице клиники. На них можно заметить, что Покрищук действительно сильно похудела. А ягодицы стали будто бы еще больше, чем были до этого.

Покрищук после операции на ягодицах (фото: instagram.com/plastikaistanbul_)