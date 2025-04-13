Тренер Бейонсе рассказал, как оставаться в форме: нужно всего 15 минут в день

Быть в форме, как Бейонсе, - реально даже без изнурительных занятий в спортзале. Ее тренер Марк Дженкинс поделился простым методом, способным изменить тело и самочувствие.

Как держать себя в форме, занимаясь всего 15 минут в день, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В чем секрет стройной фигуры Бейонсе?

Поклонники певицы не устают восхищаться ее подтянутой фигурой и неиссякаемой энергией. И вот, наконец, Марк Дженкинс раскрыл главный секрет: для того, чтобы оставаться в отличной форме, совсем не обязательно проводить часы в спортзале - достаточно уделять физической активности всего 15 минут в день!

Эта новость стала настоящей сенсацией среди тех, кто мечтает о подтянутом теле, но не имеет возможности или желания тратить на тренировки много времени.

По словам тренера, ключевым фактором является интенсивность и регулярность тренировок. Даже короткие, но эффективные 15-минутные сессии, если выполнять их ежедневно, могут принести впечатляющие результаты. Главное - правильно подобрать упражнения и выполнять их с максимальной отдачей.

Какие именно упражнения надо выполнять?

Какие же именно упражнения советует Марк Дженкинс для таких экспресс-тренировок? Обычно, это комбинация кардио и силовых упражнений, направленных на проработку различных групп мышц. К примеру, это могут быть:

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT)

Короткие чередования периодов максимальной активности и короткого отдыха. Это могут быть спринты, прыжки, берпи и тому подобное.

Упражнения с собственным весом

Отжимания, приседания, планка, выпады - эти упражнения не требуют специального оборудования и очень эффективны для укрепления мышц.

Комбинированные упражнения

Сочетание нескольких движений в одном упражнении, например, приседания с подъемом рук или выпад с поворотом корпуса. Это позволяет задействовать больше мышц одновременно и сэкономить время.

Марк Дженкинс отмечает, что важно не просто механически выполнять упражнения, а концентрироваться на каждом движении и чувствовать работу мышц. Также важна правильная техника выполнения, чтобы избежать травм.

Марк Дженкинс выполняет растяжку (фото: instagram.com/themarkjenkins)

Почему же именно 15 минут?

По словам тренера, это время является оптимальным для того, чтобы поддерживать мышцы в тонусе, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и сжигать калории, не перегружая организм. Кроме того, такой короткий тренировочный сеанс легко вписать даже в самый плотный график.

"Не нужно оправдываться нехваткой времени. Каждый может найти 15 минут в день для своего здоровья и красоты. Главное - сделать это время максимально продуктивным", - говорит Дженкинс.

Конечно, для достижения кардинальных изменений в фигуре может потребоваться больше времени и более интенсивные тренировки. Однако, для поддержания формы, повышения уровня энергии и улучшения общего самочувствия, 15 минут ежедневных занятий могут стать настоящим спасением.

Тренер знаменитостей - Марк Дженкинс (фото: facebook.com/MarkJenkinsFitnes)

Совет от тренера Бейонсе является еще одним подтверждением того, что фитнес не обязательно должен быть изнурительным и занимать много времени. Главное - это регулярность, интенсивность и правильный подход.