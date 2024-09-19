"Бывший" Кароль засветился в клипе россиян: детали скандала

Украинская певица из Черновцов Dakooka (Екатерина Еременко), известная своим преимущественно русскоязычным репертуаром и выступлениями в России после 2014 года, выпустила новую песню в сотрудничестве с российской группой "Аигел". В клипе также засветился танцовщик Дмитрий Жук, которому в свое время приписывали роман с Тиной Кароль.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Екатерины.

Российский дуэт и украинка выпустили совместную композицию, которая называется "Без настроени"».

Как было уже отмечено, в клипе принял участие украинский танцовщик Дмитрий Жук.

В одной из сцен он исполняет танец в пустом помещении. Хореографией этого номера занимался Константин Коваль, украинец, который живет в Лондоне и имеет опыт работы над такими шоу, как "Танцюють всі", "Танці з зірками" і "Маска".

Дмитрий Жук (фото: скриншот с видео)

Что известно о солистке группы "Аигел"

Хотя и Гайсана, которая имеет татарские корни, выражала свою антивоенную позицию и переехала из РФ в Германию, она продолжает считать себя частью России.

"Аигел" (фото: instagram.com/aigelband)

В одном из своих интервью певица подчеркнула, что именно с началом большой войны осознала свою истинную идентичность, и признала, что русская культура и язык ей совсем не чужды.

Кстати, тот самый саундтрек из российского сериала "Слово пацана" - "Пияла", который, по информации СМИ, создавали как пропаганду перед выборами Путина, поет группа "Аигел".

Этот трек быстро завоевал популярность и поднялся на верхние позиции музыкальных чартов. В частности, в декабре 2023 года песня возглавила рейтинг "Топ-100 в Украине" на Apple Music.

Скандалы с участием Dakooka

В 2022 году певица Dakooka оказалась в центре скандала после получения награды в номинации "Другой формат" на церемонии YUNA-2022.

Оказалось, что исполнительница продолжала гастролировать в Россию после 2014 года. В соцсетях нашли анонс ее тура по РФ в 2017 году, в котором планировались выступления в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах.

В июне 2024-го Dakooka снова привлекла внимание, выступив на музыкальном фестивале в Варшаве вместе со скандальными Иваном Дорном, Луной и российскими исполнителями Noise MC и Монеточкой. Основной идеей мероприятия было "объединение трех стран".

Dakooka (фото: instagram.com/dakooka_ktsh)