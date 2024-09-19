Klavdia Petrivna удивила дуэтом с известной блогершей: "Это поджог"
Даша Квиткова, бывшая жена шоумена и ведущего Никиты Добрынина, неожиданно запела вместе с популярной певицей Klavdia Petrivna, которая недавно сняла маску и шляпу. Девушки решились на такой смелый эксперимент, чтобы привлечь внимание к сбору на зимнюю форму для наших защитниц.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый совместный пост в Instagram блогерши и певицы.
Что известно о совместной работе Klavdia Petrivna и Квитковой
"Сольные концерты во Дворце спорта позади, а вот открытый Клавин сбор на зимнюю форму для наших женщин-защитниц до сих пор продолжается! Ради него мы и "заколабились", - сказано в описании к видеоролику.
Также певица и блогерша в совместной публикации подчеркнули, что женщинам на фронте очень не хватает зимней формы, а мужская создает дискомфорт и ограничивает движения. И из-за того, что с каждым днем на улице становится все холоднее, нужно не медлить и поскорее помочь в этой важной миссии.
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Даша Квиткова предстала в достаточно экстравагантном образе: она надела кожаные топ и штаны, а сверху накинула массивный бомбер. Завершала образ прическа с множеством маленьких афрокосичек, как носят многие рэперы. Также в прическу она вплела большие бусины, сделав тем самым образ более стильным.
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В сольной партии блогерша прочитала рэп, а затем спела припев вместе с Klavdia Petrivna.
Как отреагировали в сети
Фолловеры известной певицы и блогерши тут же стали активно комментировать публикацию, не переставая восхищаться смелой идеей:
- "Я не знаю, что я уже сегодня увижу лучше этого! Даша, это топ! А главное, какая цель! Благодарю вас, девушки!".
- "Хочу теперь этот трек полностью послушать".
- "Кайф. Можно ваш дуэт на новогодний корпоратив?".
- "Ничего себе, вот это Даша поет. Крутая девушка".
- "Слушайте Клаву и Квиткову".
- "Это мощно и креативно".