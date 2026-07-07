Пленный правнук Брежнева объяснил, почему пошел воевать против Украины

Приемный правнук Леонида Брежнева Антон Милаев попал в плен в ВСУ в Херсонской области. Он рассказал о штурмах, жизни в Нью-Йорке и почему боится возвращаться в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью проекту " Хочу жить ".

Прежде чем оказаться в окопах, Антон Милаев 19 лет прожил в США. Он жил в Нью-Йорке и работал разнорабочим. Грин-карту мужчина так и не получил, а позже решил вернуться в Россию. Свое решение объяснил усталостью от "работы на масонов" и ностальгией по отечеству.

Миллионные долги и контракт с Минобороны РФ

По возвращении в РФ жизнь Милаева не сложилась. Он накопил долги в сумме 1 миллион рублей и именно деньги стали главным мотивом пойти на войну. В 2025 г. он подписал контракт с Министерством обороны РФ. За это ему выплатили 1,4 миллиона рублей единовременного пособия.

Также свое участие в войне он объясняет пропагандой. "Хотели увидеть нацистов", - говорит Милаев.

На вопрос журналистки, видел ли он их действительно, мужчина ответил: "Нет, не видели. Но об этом мы узнали только тогда, когда уже попали сюда. Я думаю, что изменить мнение об этой войне".

Как и все остальные контрактники, Милаев надеялся на спокойную службу. Он рассчитывал стать водителем в тыловых частях, но после трех недель подготовки на оккупированной Луганской области его отправили в штурмовой батальон 98-й дивизии НДС.

Мясные штурмы в Херсонской области

Оккупантов перебросили в Херсонскую область, где их задачей было форсирование Днепра. Милаев описывает этот рейд как безнадежный.

"Выжить практически невозможно. Тела погибших не эвакуируют, и их съедают дикие животные", - рассказал пленный.

Выжить удалось только половине его группы. Из восьми человек осталось четверо. Милаев самостоятельно вышел к реке, а там он сдался украинскому беспилотнику. Впоследствии его задержали бойцы 34-й бригады морской пехоты ВСУ.

Лучше в лагере, чем в РФ

В настоящее время Антон Милаев находится в украинском плену. Условия он называет "шикарными" и отвечающими всем требованиям международного права. Ему даже разрешили позвонить бывшей жене. Муж признался, что скрывал свое происхождение. Он не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о его родственных связях с Брежневым.

Возвращаться в Россию по обмену он категорически не хочет. Боится снова оказаться на фронте или расстрела из-за своей сдачи в плен украинцам.

Звуки воздушной тревоги в украинском тылу он называет "колыбельной" по сравнению с канонадой на фронте.

"Надеюсь, что смогу здесь досидеть, пока война не закончится", - подытожил он.

Кто такой Антон Милаев

Антон Милаев является сыном Евгения Милаева - первого мужа Галины Брежневой. Его отец был известным цирковым акробатом и директором столичного цирка. Галина Брежнева усыновила детей Евгения от первого брака, поскольку их биологическая мать умерла в родах.

Сам Антон тоже начинал карьеру в цирке. Он работал в номерах своего отца и знаменитого деда. Однако карьера не принесла состояния, что в конце концов и привело родственника советского вождя в окопы захватнической войны против Украины.