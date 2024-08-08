"Когда встретил на паркинге Надю Дорофееву": блогер потроллил артистку ярким видео
Певица Надя Дорофеева недавно представила новую песню под названием "Нітрогліцерин", а также показала ролик к ней, кроме основного клипа. И блогер Максим Старосветский решил отреагировать на звездную премьеру яркой шуткой.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно показал инфлюэнсер в Instagram и как это прокомментировала певица.
Блогер пошутил о ролике Дорофеевой
"Когда встретил на паркинге Надю Дорофееву", - написал мужчина и поделился соответствующим видео.
В ролике можно увидеть, как он сидит в машине и сигналит, пока параллельно с этим артистка продолжает танцевать под свой зажигательный хит. Кадры с исполнительницей были вырезаны из ее новой видеоработы. Они гармонично "вписались" в ролик блогера, ведь были сняты в помещении, похожем на паркинг.
"Эти тиктокеры…" - также отметил Максим.
Звезда украинской сцены оставила в комментариях свою реакцию.
"Как вы так быстро это делаете?" - поинтересовалась она.
Кроме того, Дорофеева выложила шутливое видео и на свою страницу в Instagram и призналась, что оно подняло ей настроение с самого утра.
Реакция сети
Подписчики бурно отреагировали на премьеру. Пользователи оставили кучу комплиментов как для исполнительницы, так и для блогера, которому удалось придумать интересную идею для видео.
Также Старосветский ранее удивил шуткой и про Тину Кароль.
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