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"Когда встретил на паркинге Надю Дорофееву": блогер потроллил артистку ярким видео

Четверг 08 августа 2024 15:43
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"Когда встретил на паркинге Надю Дорофееву": блогер потроллил артистку ярким видео Надя Дорофеева (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Любовь Блажко

Певица Надя Дорофеева недавно представила новую песню под названием "Нітрогліцерин", а также показала ролик к ней, кроме основного клипа. И блогер Максим Старосветский решил отреагировать на звездную премьеру яркой шуткой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно показал инфлюэнсер в Instagram и как это прокомментировала певица.

Блогер пошутил о ролике Дорофеевой

"Когда встретил на паркинге Надю Дорофееву", - написал мужчина и поделился соответствующим видео.

В ролике можно увидеть, как он сидит в машине и сигналит, пока параллельно с этим артистка продолжает танцевать под свой зажигательный хит. Кадры с исполнительницей были вырезаны из ее новой видеоработы. Они гармонично "вписались" в ролик блогера, ведь были сняты в помещении, похожем на паркинг.

"Эти тиктокеры…" - также отметил Максим.

Звезда украинской сцены оставила в комментариях свою реакцию.

"Как вы так быстро это делаете?" - поинтересовалась она.

Кроме того, Дорофеева выложила шутливое видео и на свою страницу в Instagram и призналась, что оно подняло ей настроение с самого утра.

Реакция сети

Подписчики бурно отреагировали на премьеру. Пользователи оставили кучу комплиментов как для исполнительницы, так и для блогера, которому удалось придумать интересную идею для видео.

Также Старосветский ранее удивил шуткой и про Тину Кароль.

Кроме того, недавно Бедняков потроллил беглеца Влада Яму своим архивным фото.

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