"В одном купе с Кароль". Блогер эпично потроллил певицу: она отреагировала
Певица Тина Кароль недавно показала, как занимается йогой в поезде. И она точно не ожидала того, что из-за этого попадет в шуточное видео блогера Максима Старосвитского. Впрочем, певица на это не обиделась.
Как блогер потроллил Кароль и что она говорит об этом видео, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
С чего все началось
Кароль часто публикует видео, на которых она занимается йогой. Но несколько месяцев назад она показала, что тренируется даже в поезде. Певица демонстрировала гибкость и сложные "трюки", чем сильно поразила фанатов.
Кароль в поезде (скриншот)
Пародия блогера
И недавно Старосвитский показал, как бы на йогу Кароль реагировали люди, которые могли быть в купе. Видео получилось довольно забавным.
"Когда едешь в одном купе с Тиной Кароль", - подписал блогер свой новый "рилз".
Реакция Кароль
В комментариях под видео неожиданно появилась певица. Как оказалось, шутка ей понравилась.
"Репост! Топ", - написала Кароль.
Более того, она даже репостнула видео к себе в Stories. Судя по всему, у артистки есть чувство юмора и она не боится шуток, даже если в них объектом троллинга становится именно она.
Реакция певицы (скриншот)
Как реагирует сеть
Пользователи не скрывают, что видео им понравилось. В комментариях они пишут:
- "Можно закрывать тренд, лучше не будет"
- "Где купить билет на это купе?"
- "Это очень смешно"
- "Как же я орнул!"
- "Я знала, что на это будет пародия!".
К слову, недавно Кароль показалась с красавцем-сыном.
Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что звезда "Первых ласточек" сделал предложение своей любимой.
При создании материала были использованы источники: TikTok и Instagram Кароль, пост из Instagram Старосвитского.