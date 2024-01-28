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Андрей Бедняков потроллил беглеца Влада Яму своим архивным фото

Воскресенье 28 января 2024 13:19
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Андрей Бедняков потроллил беглеца Влада Яму своим архивным фото Андрей Бедняков и Влад Яма (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский шоумен Андрей Бедняков жестко высмеял хореографа Влада Яму, который после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал в США.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram телеведущего.

Андрей Бедняков потролил Влада Яму

Так, шоумен показал свое архивное фото, сделанное 12 лет назад в Америке во время съемок одного из первых выпусков популярного тревел-шоу, в котором он был ведущим.

На снимке звезда позирует на террасе гостиничного номера в Майами. А там, как известно, длительное время живет беглый Влад Яма.

Андрей Бедняков потроллил беглеца Влада Яму своим архивным фото

Андрей Бедняков высмеял Влада Яму (фото: instagram.com/biedniakov)

Таким образом Бедняков решил посмеяться над судьей "Танців із зірками", отметив, что он был на месте, где сейчас находится хореограф.

"Фейсбук напомнил, что 12 лет назад я был Владом Ямой", - пошутил шоумен.

Отметим, за время полномасштабной войны танцор не раз попадал в скандал.

В частности, из-за своих непонятных и неуместных постов в Instagram: то цинично похвастается самочувствием во время обстрела Украины, то покажет видео с танцами.

Напомним, недавно коллега Влада Ямы удивил его планам после окончания войны.

Также украинский комик послал Винника, Потапа и Яму на х*й и разнес тех, кто не донатит.

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Влад Яма Андрей Бедняков
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