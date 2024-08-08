"Коли зустрів на паркінгу Надю Дорофєєву": блогер потролив артистку яскравим відео
Співачка Надя Дорофєєва нещодавно презентувала нову пісню під назвою "Нітрогліцерин", а також показала ролик до неї, окрім основного кліпу. І блогер Максим Старосвітський вирішив відреагувати на зіркову прем'єру яскравим жартом.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що саме показав інфлюенсер в Instagram та як це прокоментувала співачка.
Блогер пожартував про ролик Дорофєєвої
"Коли зустрів на паркінгу Надю Дорофєєву", - написав чоловік та поділився відповідним відео.
У ролику можна побачити, як він сидить у машині та сигналить, поки паралельно з цим артистка продовжує танцювати під свій запальний хіт. Кадри з виконавицею були вирізані з її нової відеороботи. Вони гармонійно "вписалися" у ролик блогера, адже були зняті у приміщенні, схожому на паркінг.
"Ці тіктокери…" - також зауважив Максим.
Зірка української сцени вже залишила у коментарях свою реакцію.
"Як ви це так швидко робите?" - поцікавилася вона.
Окрім того, Дорофєєва виклала жартівливе відео і на свою сторінку в Instagram та зізналася, що воно підняло їй настрій із самого ранку.
Реакція мережі
Підписники бурхливо відреагували на прем'єру. Юзери залишили купу компліментів як для виконавиці, так і для блогера, якому вдалося придумати цікаву ідею для відео.
Також Старосвітський раніше відзначився жартом і про Тіну Кароль.
Крім того, нещодавно Бєдняков потролив втікача Влада Яму своїм архівним фото.