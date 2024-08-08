ua en ru
Чт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Коли зустрів на паркінгу Надю Дорофєєву": блогер потролив артистку яскравим відео

Четвер 08 серпня 2024 15:43
UA EN RU
"Коли зустрів на паркінгу Надю Дорофєєву": блогер потролив артистку яскравим відео Надя Дорофєєва (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Любов Блажко

Співачка Надя Дорофєєва нещодавно презентувала нову пісню під назвою "Нітрогліцерин", а також показала ролик до неї, окрім основного кліпу. І блогер Максим Старосвітський вирішив відреагувати на зіркову прем'єру яскравим жартом.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що саме показав інфлюенсер в Instagram та як це прокоментувала співачка.

Блогер пожартував про ролик Дорофєєвої

"Коли зустрів на паркінгу Надю Дорофєєву", - написав чоловік та поділився відповідним відео.

У ролику можна побачити, як він сидить у машині та сигналить, поки паралельно з цим артистка продовжує танцювати під свій запальний хіт. Кадри з виконавицею були вирізані з її нової відеороботи. Вони гармонійно "вписалися" у ролик блогера, адже були зняті у приміщенні, схожому на паркінг.

"Ці тіктокери…" - також зауважив Максим.

Зірка української сцени вже залишила у коментарях свою реакцію.

"Як ви це так швидко робите?" - поцікавилася вона.

Окрім того, Дорофєєва виклала жартівливе відео і на свою сторінку в Instagram та зізналася, що воно підняло їй настрій із самого ранку.

Реакція мережі

Підписники бурхливо відреагували на прем'єру. Юзери залишили купу компліментів як для виконавиці, так і для блогера, якому вдалося придумати цікаву ідею для відео.

Також Старосвітський раніше відзначився жартом і про Тіну Кароль.

Крім того, нещодавно Бєдняков потролив втікача Влада Яму своїм архівним фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
Надя Дорофеєва Зірки шоу-бізнесу Співаки
NEWS
Обирають зближення з РФ. МЗС відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин з Україною
Обирають зближення з РФ. МЗС відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин з Україною