Когда зимние каникулы в школах Черновцов и Ужгорода: новый график

Зимние каникулы на Украине традиционно начнутся в конце декабря, но в некоторых городах они будут объединены с осенними. В целом сроки проведения каникул в Черновцах и Ужгороде будут зависеть от ситуации в сфере безопасности в регионе.

Когда дети уйдут на зимние каникулы – читайте в Styler ниже .

Сколько каникулы будут продолжаться в Черновцах

В Черновицкой области зимние каникулы рекомендовали проводить в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. На этот срок каникулы запланировали более чем в 340 школах области.

В частности, в более чем 120 школах области осенние каникулы перенесли на зимний период. Следовательно, продолжительность отдыха учеников увеличили. Например, учащиеся 9 школ будут отдыхать со 2 по 22 января. А 85 – с 26 декабря по 15 января.

Недавно Черновицкий городской голова Роман Кличук заявлял, что в связи со сложной ситуацией в стране школам будут рекомендовать ввести длительные зимние каникулы на полтора месяца.

По словам мэра, каникулы могут длиться в школах города с конца декабря по середину февраля.

Соответственно, чтобы овладеть учебной программой через год, школьники будут учиться до конца июня. Однако этот вопрос еще будут согласовывать с руководителями образовательных учреждений.

Зимние каникулы в Ужгороде.

Городской голова Ужгороде Богдан Андреев рассказал, что в городских школах зимние каникулы начнутся 22 декабря и продлятся до 20 января. В частности, ученики будут отдыхать месяц.

В Закарпатской области зимние каникулы состоятся в такой же срок.

В Управлении образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского городского совета сообщали, что осенние и весенние каникулы в заведениях общего среднего образования Мукачевской общины не предусмотрены.

Согласно их рекомендациям и в соответствии со структурой учебного года, занятия в Мукачевской общине организованы по семестровой системе - с 1 сентября по 23 декабря и с 23 января по 2 июня.