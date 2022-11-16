Вот таким должно быть питание школьников на дистанции (список продуктов и режим)
Из-за активных военных действий большинство украинских детей учатся дистанционно. Поэтому именно родители должны взять на себя ответственность за питание школьников дома в перерывах между уроками.
О том, как должны питаться дети во время онлайн-обучения, на странице Минздрава в Facebook рассказал президент Ассоциации диетологов Украины и консультант по общественному здоровью ведомства Олег Швец.
Планирование приемов пищи
Режим - один из самых важных подходов в питании детей и подростков. Поэтому при дистанционном обучении нужно согласовать с администрацией школы время и продолжительность перерыва для завтрака и обеда.
Второй завтрак целесообразно организовать с 10:00 до 11:00, должен длиться не менее 20 минут.
Ориентировочно с 13:00 до 14:00 предстоит перерыв на обед продолжительностью 25-30 минут.
Школьникам в течение дня необходимо три стандартных приема пищи и один-два перекуса.
Питьевой режим
Важно соблюдать питьевой режим. Позаботьтесь, чтобы школьник в течение учебного дня и во время физической активности имел доступ к воде.
Горячие напитки - чай, какао, должны употребляться в умеренном количестве, желательно без сахара. Фруктовый сок следует ограничить до одного стакана в день (200 мл).
Какие продукты обязательно должны быть в рационе
Школьники при каждом приеме пищи должны потреблять разнообразные овощи, кроме картофеля. В частности, свежие, приготовленные, мороженые или консервированные без содержания соли.
Количество овощей должно составлять 100 г в каждый основной прием пищи трижды в день.
Столько же фруктов и ягод нужно для школьников во время основных приёмов пищи или перекусов.
Помимо свежих сезонных фруктов меню может включать мороженые, консервированные фрукты и ягоды без большого количества сахара, а также сушеные ягоды с фруктами.
Ежедневный рацион должен содержать цельнозерновые продукты - каши, цельнозерновой хлеб, макаронные изделия, а также бобовые. Для детей младшего школьного возраста - 150 г в день, для старшего - 200 г.
Школьникам нужно ежедневно три порции молочных продуктов, одно куриное яйцо, два-три раза в неделю - рыбу, желательно жирные морские сорта. А также два-три раза в неделю - мясо птицы, один-два раза в неделю - красное мясо.
Перекусы
Лучшими вариантами перекусов могут быть овощи, например морковные палочки, фрукты, сушеные фрукты и ягоды, орехи и семена, цельнозерновые крекеры и т. д.
Сладости
Потребление сахара школьниками следует ограничить до 25 г/сут. Количество десертов, потребляемых детьми, должно быть менее 10% общей суточной калорийности.
Соль
Дети младшего школьного возраста должны потреблять менее трех грамм соли, а старшего - не более пяти грамм в день.
Следует помнить, что основное количество соли потребляется в составе хлеба, обработанных мясных изделий, снеков, творога, консервов, соусов.
Каким должно быть питание детей во время дистанционки (facebook.com/moz.ukr)
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