Коли зимові канікули у школах Чернівців і Ужгорода: новий графік

Зимові канікули в Україні традиційно почнуться в кінці грудня, але в деяких містах вони будуть об'єднані з осінніми. Загалом терміни проведення канікул у Чернівцях та Ужгороді будуть залежати від безпекової ситуації у регіоні.

Коли діти підуть на зимові канікули - читайте в Styler нижче .

Скільки канікули триватимуть у Чернівцях

Загалом у Чернівецькій області зимові канікули рекомендували проводити у період з 26 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року. На цей термін канікули запланували у понад 340 школах області.

Зокрема, у понад 120 школах області осінні канікули перенесли на зимовий період. Відтак тривалість відпочинку учнів збільшили. Наприклад, учні 9 шкіл відпочиватимуть з 2 до 22 січня. А 85 - з 26 грудня до 15 січня.

Додамо, що нещодавно Чернівецький міський голова Роман Клічук заявляв, що у зв’язку зі складною ситуацією в країні школам рекомендуватимуть запровадити тривалі зимові канікули на півтора місяця.

За словами мера, канікули можуть тривати у школах міста з кінця грудня до середини лютого.

Відповідно, щоб опанувати навчальну програму за рік, школярі навчатимуться до кінця червня. Однак, це питання ще узгоджуватимуть із керівниками освітніх закладів.

Зимові канікули в Ужгороді

Міський голова Ужгороді Богдан Андріїв розповів що у міських школах зимові канікули розпочнуться 22 грудня та триватимуть до 20 січня. Зокрема, учні відпочиватимуть місяць.

Загалом у Закарпатській області зимові канікули відбудуться у такий же термін.

Додамо, що в Управлінні освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради повідомляли, що осінні і весняні канікули в закладах загальної середньої освіти Мукачівської громади не передбачені.

Згідно з їхніми рекомендаціями та відповідно до структури навчального року, заняття у Мукачівській громаді організовано за семестровою системою - з 1 вересня по 23 грудня та з 23 січня по 2 червня.

Школярі закладів освіти громади Мукачева 19 грудня йдуть на зимові канікули.

Повідомляємо, що цьогоріч зимові канікули в закладах освіти міста та громади розпочнуться швидше, а саме 19 грудня.

Триватимуть вони по 15 лютого, згідно структури навчального року.