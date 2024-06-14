Когда нельзя идти к парикмахеру и красить волосы. Календарь стрижек на июнь 2024

Лето - это прекрасное время, когда можно менять прическу, цвет волос и экспериментировать. Для выбора удобного дня для смены имиджа можно воспользоваться лунным календарем, учитывающим лунную фазу и знак Зодиака, в котором находится спутник. Луна оказывает разное влияние на здоровье и состояние волос, поэтому некоторые дни считаются более подходящими для стрижек и покраски, чем другие.

Когда можно стричься в июне 2024 года, а когда лучше отказаться от этого - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В июне 2024 года самыми удачными днями для новой прически являются:

4 июня - новая стрижка придаст вдохновению и положительным эмоциям, улучшит состояние волос и повысит самооценку. Массаж и оздоровительные процедуры будут особенно полезны, а волосы после стрижки смогут обновиться. Это также хороший день для ухода за бровями, а для мужчин – за усами и бородой.

8 июня - идеальное время для любых покрасок, включая борьбу с сединой и осветление. Химические процедуры также пройдут легче обычного.

10-12 июня - эти дни рекомендуется для любых причесок по лунному календарю, поскольку они пройдут под влиянием Льва, благоприятно влияющего на волосы.

13 июня - под знаком Девы, этот день идеально подходит для любых причесок и завивок, а стрижка доставит удовольствие от результата. Покраску можно выполнить, однако лучше использовать натуральные средства.

15 июня - хотя не идеален для кардинальных изменений, этот день подходит для небольших косметических изменений, таких как подстригание кончиков или окрашивание корней.

17 июня - идеальный для стрижки ослабленных и больных волос, которые после этого могут значительно улучшиться. Покраска также будет успешной, но лучше отложить химические и тепловые завивки.

22 июня - знак Козерога, входящий в Луну этого дня, способствует здоровью волос, что делает его идеальным для любых процедур и экспериментов со стилем, включая покраску, которая будет держаться долго и будет выглядеть великолепно.

Не стоит стричь волосы в июне в следующие дни:

2 июня - любые изменения прически негативно повлияют на состояние и здоровье волос, что может привести к усиленному выпадению. Покраска также может быть неэффективной и недолго держаться.

9 июня - влияние знака Рака сделает волосы запутанными и непослушными, что усложнит любые укладки. Стрижка может быть неровной и быстро утратит форму.

16 июня - это не счастливый день для любых изменений внешности, поскольку могут потребоваться дополнительные коррекции в будущем.

18 июня - не рекомендуется делать завивку, выпрямление и другие процедуры с химическим или тепловым действием, поскольку это может повредить волосы. Также в эту дату лучше воздержаться от грубого расчесывания и заплетания.

21 июня - после стрижки в этот день волосы могут выглядеть запутанными и непослушными, а также начнут сильнее выпадать. Покраска и завивка могут быть неэффективными.

28-30 июня - в последние дни месяца не рекомендуется менять прическу, поскольку Луна будет находиться в знаке Овна, что считается несчастливым для процедур с волосами.