Трихолог рассказала, сколько раз в день расчесывать волосы, чтобы не повредить

Уход за волосами особенно важен, чтобы они были здоровыми. Это касается как слишком частого мытья головы и даже расчесывания волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Преимущества расчесывания волос

Есть много положительных моментов, когда речь идет о расчесывании волос, кроме простого удаления колтунов.

Трихолог Шаб Каспара рассказала, что осторожное расчесывание волос может стимулировать кровообращение под кожей головы и увеличить потребление кислорода и питательных веществ фолликулом.

По словам дерматолога Джоди Левин, расчесывание также помогает распределить природные масла в фолликулы.

Правильное расчесывание может поддерживать здоровье волос, усиливая приток крови и жирности к коже головы, а также предотвращает выпадение.

Чем вредно чрезмерное расчесывание

По словам Левина, чрезмерное расчесывание волос может вызвать его ломкость и даже выпадение.

В частности, важно обратить внимание на технику расчесывания. Неправильное расчесывание волос, например, начиная с верха и вниз, может привести к большему спутыванию.

Когда волосы влажные, они становятся очень хрупкими и более восприимчивыми к ломкости.

Также нужно избегать использования расчески с острой щетиной, если у вас чувствительная кожа головы.

Как часто расчесывать волосы

Важно учитывать тип волос и соответствующим образом отрегулировать технику расчесывания, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Экзема

Если у вас экзема или дерматит, аккуратное расчесывание один или два раза в день мягкой расческой может быть полезным. Но избегайте любых воспаленных участков или открытых ран.

Лупа

Дерматолог отметил, что регулярное расчесывание может распределить масла по волосам, уменьшая шелушение перхоти.

Однако не следует расчесывать жестко или чрезмерно, поскольку это может привести к появлению перхоти и воспаления.

Кудрявые или волнистые волосы

Осторожно расчесывайте волосы, когда они влажные. Использование расчески с широкими зубцами также может помочь сохранить структуру ваших волос и предотвратить ломкость.

Однако если вы хотите расчесать волосы во время сушки феном, вы можете использовать плотную щетку с натуральной щетиной.

Жирные волосы

Слишком частое расчесывание жирных волос может чрезмерно стимулировать выработку кожного сала. Такие волосы нужно расчесывать один или два раза в день.

Прямые волосы

Прямые волосы, как правило, скорее запутываются, чем другие типы волос, поэтому их следует расчесывать чаще. Однако вам следует осторожно это делать во избежание повреждения.

Короткие волосы

Для тех, у кого короткие волосы, частое расчесывание и массаж кожи головы полезны, особенно для кровотока.