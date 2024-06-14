Коли не можна йти до перукаря та фарбувати волосся. Календар стрижок на червень 2024

Літо - це чудовий час, коли можна змінювати зачіску, колір волосся та експериментувати. Для вибору зручного дня для зміни іміджу можна скористатися місячним календарем, який враховує місячну фазу та знак Зодіаку, в якому знаходиться супутник. Місяць має різний вплив на здоров'я та стан волосся, тому деякі дні вважаються більш підходящими для стрижок та фарбування, ніж інші.

Коли можна стригтися у червні 2024 року, а коли краще відмовитися від цього - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

У червні 2024 року найвдалішими днями для нової зачіски є:

4 червня - нова стрижка додасть натхнення та позитивних емоцій, покращить стан волосся та підвищить самооцінку. Масаж та оздоровчі процедури будуть особливо корисними, а волосся після стрижки зможе оновитися. Це також добрий день для догляду за бровами, а для чоловіків - за вусами та бородою.

8 червня - ідеальний час для будь-яких фарбувань, включаючи боротьбу з сивиною та освітлення. Хімічні процедури також пройдуть легше, ніж зазвичай.

10-12 червня - ці дні рекомендується для будь-яких зачісок за місячним календарем, оскільки вони пройдуть під впливом Лева, що сприятливо впливає на волосся.

13 червня - під знаком Діви, цей день ідеально підходить для будь-яких зачісок та завивок, а стрижка принесе задоволення від результату. Фарбування можна виконати, проте краще використовувати натуральні засоби.

15 червня - хоча не ідеальний для кардинальних змін, цей день підходить для невеликих косметичних змін, таких як підстригання кінчиків або фарбування коріння.

17 червня - ідеальний для стрижки ослабленого та хворого волосся, яка після цього може значно покращитися. Фарбування також буде успішним, але краще відкласти хімічні та теплові завивки.

22 червня - знак Козерога, що входить у Місяць цього дня, сприяє здоров'ю волосся, що робить його ідеальним для будь-яких процедур та експериментів зі стилем, включаючи фарбування, яке буде триматися довго і буде виглядати чудово.

Не варто стригти волосся у червні у такі дні:

2 червня - будь-які зміни зачіски негативно вплинуть на стан та здоров'я волосся, що може призвести до посиленого випадання. Фарбування також може бути неефективним і не довго триматися.

9 червня - вплив знака Рака зробить волосся заплутаним і неслухняним, що ускладнить будь-які укладання. Стрижка може бути нерівною і швидко втратить форму.

16 червня - це не щасливий день для будь-яких змін зовнішності, оскільки можуть знадобитися додаткові корекції у майбутньому.

18 червня - не рекомендується робити завивку, випрямлення та інші процедури з хімічною або тепловою дією, оскільки це може пошкодити волосся. Також у цю дату краще утриматися від грубого розчісування та заплітання.

21 червня - після стрижки в цей день волосся може виглядати заплутаним і неслухняним, а також почне сильніше випадати. Фарбування та завивка можуть бути неефективними.

28-30 червня - в останні дні місяця не рекомендується змінювати зачіску, оскільки Місяць перебуватиме у знаку Овна, що вважається нещасливим для процедур з волоссям.