Когда выкапывать морковь, чтобы она была вкусной
Чтобы сохранить вкус и пользу известного корнеплода, необходимо выкапывать его правильно и вовремя. Кроме того, своевременный сбор урожая влияет и на то, как долго будут храниться морковки. Понять, что морковь созрела, можно благодаря некоторым признакам.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда нужно выкапывать морковь, чтобы сохранить питательные вещества овоща.
Когда собирать морковь: сроки
Сроки сбора моркови зависит прежде всего от сорта. Ведь для созревания разных сортов корнеплода требуется разное количество времени:
- морковь раннеспелых сортов можно собирать через 60 дней от появления всходов;
- плоды среднеспелых сортов вызревают за 100 дней;
- плодам поздних сортов моркови может потребоваться до 140 дней для полного созревания.
Таким образом, урожай ранней моркови можно убирать еще с середины лета. Однако эти сорта не хранятся, их следует употреблять в пищу сразу.
А вот поздние сорта моркови, наиболее подходящие к длительному хранению, нужно собирать в конце сентября и начале октября, до заморозков. Ведь рост моркови останавливается, если температура составит 5 градусов тепла и ниже.
Однако, если резко похолодало, а срок созревания моркови еще не истек, не советуют торопливо убирать урожай - морковь не успеет достичь.
Если собрать урожай моркови рано, плоды не будут вкусными (иллюстративное фото: Freepik)
В то же время, если скоро должен начаться сезон дождей, рекомендуют выкопать морковь раньше. Ведь при значительном повышении уровня влажности морковь может гнить в почве или при хранении.
Признаки зрелой моркови
Определить, что морковь созрела, можно по внешним признакам. Это действенный способ установить, когда собирать урожай корнеплодов, даже если не помните, какой это сорт. К главным признакам зрелости моркови относятся:
- пожелтевшая ботва - если нижние листочки корнеплода уже желтые, пора собирать урожай;
- нормальный размер моркови - плоды должны быть соответствующего сорту размера;
- яркий цвет плодов - спелая морковь имеет насыщенную окраску;
- естественный вкус - выкопанный плод необходимо помыть и попробовать на вкус, "горьковатости" не должно быть.
Кроме этого, верхняя часть спелого корнеплода должна легко "прощупываться" под землей.
Если нижние листья моркови желтые - овощи зрелые (иллюстративное фото: Freepik)
Как правильно собирать морковь
Прежде всего, чтобы собранный урожай моркови сохранялся как можно дольше, нужно выкапывать морковь в ясную, сухую и немного прохладную погоду. Почва должна быть чуть влажной.
Так что после дождей советуют подождать несколько дней. А вот сухую почву советуют увлажнить за один день до сбора урожая. Это поможет размягчить землю и облегчить выдергивание моркови.
Также рекомендуют собирать морковь рано утром - тогда плоды будут иметь больше жидкости и будут дольше храниться.
Чтобы не повредить морковь, собирают плоды следующим образом:
- из песчаного грунта корнеплоды извлекают вручную, а из глинистого - подкапывая вилами или лопатой;
- если на моркови много почвы, бить овощ не нужно - так можно его повредить, поэтому стоит просто подождать подсыхания;
- ботву нужно обрезать сразу, иначе она вытянет жидкость и полезные вещества из корнеплода;
- после выкапывания моркови, плоды оставляют на грядке на несколько часов, после этого легко счищают почву перчатками.
Не стоит оставлять морковь сохнуть дольше 2-4 часов - плоды потеряют много жидкости и свой вкус. Чтобы не повредить плоды, ботву советуют выкручивать или подрезать, оставляя ножки длиной 0,5-1 см.
Подсушенную морковь нужно помыть, отбраковав поврежденные или гнилые плоды. Затем морковь нужно подсушить еще в течение нескольких дней перед закладкой на хранение.
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При написании материала использовались следующие источники: Gardenery, Better Homes & Gardens, Vse Roste, Agromarket.