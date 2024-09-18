ua en ru
Ср, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не спешите собирать урожай тыквы: когда и как это правильно делать

Среда 18 сентября 2024 11:15
UA EN RU
Не спешите собирать урожай тыквы: когда и как это правильно делать Тыквы - вкусные овощи (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Тыква - это неприхотливая культура, радующая щедрым урожаем, но спешка в ее уборке может существенно повлиять на вкус и продолжительность хранения плодов. Когда именно стоит начинать сбор урожая и как правильно это делать, чтобы тыква была вкусной и долго хранилась?

РБК-Украина (проект Styler) разъясняет, когда можно собирать тыквы с огорода.

Когда собирать тыкву: сроки

Сбор тыквы в Украине обычно начинается в сентябре и продолжается до ноября. Конкретные сроки зависят от сорта тыквы и времени ее посадки:

  • Скороспелые сорта созревают с середины августа до начала сентября.
  • Среднеспелые готовы к сбору с середины сентября.
  • Позднеспелые - с октября до ноября.

Важно дать тыкве полностью созреть на грядке, ведь преждевременная уборка приведет к тому, что плоды будут жесткими и безвкусными.

Не спешите собирать урожай тыквы: когда и как это правильно делатьОдна тыква – и очень много вкусной каши (фото: Freepik.com)

Признаки спелости тыквы

Для того чтобы тыква сохранилась долго и не потеряла своих вкусовых качеств, необходимо собрать ее вовремя. Определить, что плод уже готов к уборке, помогут пять основных признаков:

  • Сухая плодоножка. Если плодоножка стала светлой и сухой, это свидетельствует о полном созревании.
  • Плотная кожура. Кожа тыквы должна быть настолько жесткой, чтобы ее нельзя было легко проколоть ногтем.
  • Яркий цвет и четкие линии. Созревшая тыква имеет равномерный насыщенный цвет, а на поверхности хорошо заметны естественные узоры.
  • Глухой звук при постукивании. Когда вы стучите по тыкве, должен быть слышен глухой звук.
  • Увядшие листья. Если листья на стеблях начали увядать и засыхать, это явный знак, что урожай готов к сбору.

Правильная оценка спелости позволит избежать проблем с последующим хранением и вкусом овоща.

Не спешите собирать урожай тыквы: когда и как это правильно делатьНе каждая тыква на самом деле спелая (фото: Freepik.com)

Как правильно собирать тыкву

Собирая тыкву, важно соблюдать несколько правил, чтобы обеспечить длительное хранение плодов в течение зимы:

  • Используйте острый нож или садовые ножницы, чтобы срезать плод с плодоножкой.
  • Не отрывайте плодоножку руками, поскольку это может повредить тыкву, и она скорее начнет гнить.
  • Плодоножку следует оставлять длиной 3-4 см.
  • Во время уборки старайтесь не повредить кожуру, ведь это место может оказаться уязвимым для микроорганизмов.
  • После срезки тыквы его следует рассортировать: отдельно крупные плоды, отдельно меньшие.
  • Для хранения выбирайте только крепкие, невредимые тыквы без вмятин и трещин.

Правильная уборка тыквы - это залог ее длительного хранения.

Как ускорить созревание тыквы

Если вы хотите получить урожай раньше и не ждать середины октября, есть несколько способов ускорить созревание:

  • Обрежьте все мелкие плоды на растении, оставив только самые большие. Это позволит направить все ресурсы растения на питание больших тыкв.
  • Регулярно подпитывайте растение органическими удобрениями, чтобы стимулировать более быстрый рост плодов.

Такие методы помогут быстрее получить урожай без ущерба его качеству.

Не спешите собирать урожай тыквы: когда и как это правильно делатьТыквы должны храниться в вентилируемой таре (фото: Freepik.com)

Что делать с собранной тыквой

После уборки тыквы необходимо подготовить их к хранению:

  • Сначала протрите плоды сухой тканью, чтобы удалить лишнюю влагу и грязь.
  • Внимательно осмотрите каждую тыкву: имеющие повреждения или признаки гниения лучше использовать первыми.
  • Если на кожуре есть трещины, замажьте их зеленкой - это поможет предотвратить проникновение грибка.
  • Хранить тыкву следует в сухом, темном помещении с хорошей вентиляцией и температурой 18-20°C.

Размещайте плоды плодоножками вверх и не позволяйте им соприкасаться друг с другом. Это поможет продлить срок хранения овощей.

Раньше мы писали, когда и как правильно посадить малину осенью, чтобы она хорошо росла.

Читайте также, когда сажать плодовые деревья осенью, чтобы они прижились.

При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Local Food Connect, Better Homes and Gardens, Exo.in.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сад и огород
NEWS
В Тверской области ВСУ уничтожили большой склад с "Искандерами" и "Точками-У", - источники
В Тверской области ВСУ уничтожили большой склад с "Искандерами" и "Точками-У", - источники