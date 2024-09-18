Не спешите собирать урожай тыквы: когда и как это правильно делать
Тыква - это неприхотливая культура, радующая щедрым урожаем, но спешка в ее уборке может существенно повлиять на вкус и продолжительность хранения плодов. Когда именно стоит начинать сбор урожая и как правильно это делать, чтобы тыква была вкусной и долго хранилась?
РБК-Украина (проект Styler) разъясняет, когда можно собирать тыквы с огорода.
Когда собирать тыкву: сроки
Сбор тыквы в Украине обычно начинается в сентябре и продолжается до ноября. Конкретные сроки зависят от сорта тыквы и времени ее посадки:
- Скороспелые сорта созревают с середины августа до начала сентября.
- Среднеспелые готовы к сбору с середины сентября.
- Позднеспелые - с октября до ноября.
Важно дать тыкве полностью созреть на грядке, ведь преждевременная уборка приведет к тому, что плоды будут жесткими и безвкусными.
Одна тыква – и очень много вкусной каши (фото: Freepik.com)
Признаки спелости тыквы
Для того чтобы тыква сохранилась долго и не потеряла своих вкусовых качеств, необходимо собрать ее вовремя. Определить, что плод уже готов к уборке, помогут пять основных признаков:
- Сухая плодоножка. Если плодоножка стала светлой и сухой, это свидетельствует о полном созревании.
- Плотная кожура. Кожа тыквы должна быть настолько жесткой, чтобы ее нельзя было легко проколоть ногтем.
- Яркий цвет и четкие линии. Созревшая тыква имеет равномерный насыщенный цвет, а на поверхности хорошо заметны естественные узоры.
- Глухой звук при постукивании. Когда вы стучите по тыкве, должен быть слышен глухой звук.
- Увядшие листья. Если листья на стеблях начали увядать и засыхать, это явный знак, что урожай готов к сбору.
Правильная оценка спелости позволит избежать проблем с последующим хранением и вкусом овоща.
Не каждая тыква на самом деле спелая (фото: Freepik.com)
Как правильно собирать тыкву
Собирая тыкву, важно соблюдать несколько правил, чтобы обеспечить длительное хранение плодов в течение зимы:
- Используйте острый нож или садовые ножницы, чтобы срезать плод с плодоножкой.
- Не отрывайте плодоножку руками, поскольку это может повредить тыкву, и она скорее начнет гнить.
- Плодоножку следует оставлять длиной 3-4 см.
- Во время уборки старайтесь не повредить кожуру, ведь это место может оказаться уязвимым для микроорганизмов.
- После срезки тыквы его следует рассортировать: отдельно крупные плоды, отдельно меньшие.
- Для хранения выбирайте только крепкие, невредимые тыквы без вмятин и трещин.
Правильная уборка тыквы - это залог ее длительного хранения.
Как ускорить созревание тыквы
Если вы хотите получить урожай раньше и не ждать середины октября, есть несколько способов ускорить созревание:
- Обрежьте все мелкие плоды на растении, оставив только самые большие. Это позволит направить все ресурсы растения на питание больших тыкв.
- Регулярно подпитывайте растение органическими удобрениями, чтобы стимулировать более быстрый рост плодов.
Такие методы помогут быстрее получить урожай без ущерба его качеству.
Тыквы должны храниться в вентилируемой таре (фото: Freepik.com)
Что делать с собранной тыквой
После уборки тыквы необходимо подготовить их к хранению:
- Сначала протрите плоды сухой тканью, чтобы удалить лишнюю влагу и грязь.
- Внимательно осмотрите каждую тыкву: имеющие повреждения или признаки гниения лучше использовать первыми.
- Если на кожуре есть трещины, замажьте их зеленкой - это поможет предотвратить проникновение грибка.
- Хранить тыкву следует в сухом, темном помещении с хорошей вентиляцией и температурой 18-20°C.
Размещайте плоды плодоножками вверх и не позволяйте им соприкасаться друг с другом. Это поможет продлить срок хранения овощей.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Local Food Connect, Better Homes and Gardens, Exo.in.ua.