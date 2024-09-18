Коли викопувати моркву, щоб вона була смачною

Щоб зберегти смак та користь відомого коренеплоду, його необхідно викопувати правильно та вчасно. Крім цього, вчасний збір врожаю впливає й на те, як довго зберігатимуться морквини. Зрозуміти, що морква достигла, можна завдяки деяким ознакам.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли треба викопувати моркву, щоб зберегти поживні речовини овочу.

Коли збирати моркву: терміни

Терміни збирання моркви залежить насамперед від сорту. Адже для достигання різних сортів коренеплоду потрібно різна кількість часу:

моркву ранньостиглих сортів можна збирати через 60 днів від появи сходів;

можна збирати через 60 днів від появи сходів; плоди середньостиглих сортів визрівають за днів 100;

визрівають за днів 100; плодам пізніх сортів моркви може знадобитися до 140 днів для повного дозрівання.

Таким чином, врожай ранньої моркви можна збирати ще з середини літа. Проте ці сорти не зберігаються, їх слід вживати в їжу одразу.

А от пізні сорти моркви, які найбільш придатні до тривалого зберігання, потрібно збирати наприкінці вересня та на початку жовтня, до заморозків. Адже ріст моркви зупиняється, якщо температура становитиме 5 градусів тепла і нижче.

Проте, якщо різко похолодало, а термін дозрівання моркви ще не пройшов, не радять квапливо збирати врожай - морква не встигне достигнути.

Якщо зібрати врожай моркви зарано, плоди не будуть смачними (ілюстративне фото: Freepik)

Водночас якщо скоро має початися сезон дощів, рекомендують викопати моркву раніше. Адже при значному підвищенні рівня вологості морква може гнити в ґрунті або при зберіганні.

Ознаки зрілої моркви

Визначити, що морква достигла, можна за зовнішніми ознаками. Це дієвий спосіб встановити, коли збирати врожай коренеплодів, навіть, якщо не пам'ятаєте, який це сорт. До головних ознак зрілості моркви належать:

пожовкле бадилля - якщо нижні листочки коренеплоду вже жовті, настав час збирати врожай;

- якщо нижні листочки коренеплоду вже жовті, настав час збирати врожай; нормальний розмір моркви - плоди мають бути відповідного до сорту розміру;

- плоди мають бути відповідного до сорту розміру; яскравий колір плодів - стигла морква має насичене забарвлення;

- стигла морква має насичене забарвлення; природний смак - викопаний плід необхідно помити та спробувати на смак, "гіркуватості" не повинно бути.

Крім цього, верхня частина стиглого коренеплоду повинна легко "прощупуватися" під землею.

Якщо нижнє листя моркви жовте - овочі зрілі (ілюстративне фото: Freepik)

Як правильно збирати моркву

Насамперед щоб зібраний врожай моркви зберігався якнайдовше, потрібно викопувати моркву в ясну, суху та трохи прохолодно погоду. Грунт повинен бути ледь вологим.

Тож після дощів радять зачекати декілька днів. А от сухий ґрунт радять зволожити за один день до збору врожаю. Це допоможе розм'якшити землю і полегшити висмикування моркви.

Також рекомендують збирати моркву рано вранці - тоді плоди матимуть більше рідини і довше зберігатимуться.

Щоб не пошкодити моркву, збирають плоди наступним чином:

з піщаного ґрунту коренеплоди витягують вручну, а з глинистого - підкопуючи вилами або лопатою;

якщо на моркві багато ґрунту, бити овоч не потрібно - так можна його пошкодити, тож варто просто зачекати підсихання;

бадилля потрібно обрізати одразу, інакше воно витягне рідину та корисні речовини з коренеплоду;

після викопування моркви, плоди залишають на грядці на декілька годин, після цього легенько зчищають ґрунт рукавичками.

Не варто залишати моркву сохнути довше, аніж 2-4 години - плоди втратять багато рідини та свій смак. Щоб не пошкодити плоди, бадилля радять викручувати або підрізати, залишаючи ніжки завдовжки 0,5-1 см.

Підсушену моркву потрібно помити, відбракувавши пошкоджені або гнилі плоди. Потім моркву потрібно підсушити ще протягом декількох днів перед закладанням на зберігання.