Как собирать и сушить шиповник для максимальной пользы

Считается, что шиповник, нередко растущий в садах и на огороде - источник витаминов и полезных микроэлементов. Поэтому его плоды часто заготавливают на зиму. Однако есть определенные "правила" сбора и засушивания ярких красных плодов растения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда собирать шиповник осенью и как правильно его сушить для максимальной пользы.

Когда собирать шиповник осенью

Собирают плоды шиповника от начала созревания - то есть, с конца июля по октябрь. Считается, что если оставить кусты до первого заморозка, плоды станут несколько мягкими.

Самое главное, на что стоит ориентироваться при уборке шиповника - это состояние плодов. Выбирать рекомендуют только следующие ягоды:

без вмятин или трещин;

с твердой кожурой;

окрашеные в насыщенный красный цвет.

Зрелые плоды шиповника должны быть окрашены в красный цвет (иллюстративное фото: Freepik)

Кроме этого, шиповник не должен быть поражен болезнью. Поврежденные плоды следует обойти стороной или выбросить, не следует использовать их для засушивания.

Обрезать шиповник с куста следует как можно ближе к основанию луковицеобразных плодов, используя ножницы или нож. Или можно осторожно сорвать ягоду вместе с плодоножкой, чтобы не повредить плод.

Как сушить шиповник

Существует несколько способов высушивания плодов шиповника. Однако подготовительный этап - еще раз пересмотреть плоды, выбросить испорченные, промыть и обсушить шиповник - будет общим. Сушку плодов советуют начинать сразу после сбора урожая.

Высушить на воздухе

Высушить плоды шиповника можно на балконе или чердаке, если разрешают погодные условия. В частности, помещение должно быть вентилируемым, а температура составлять не менее 20 градусов тепла. Также плоды должны быть защищены от солнечных лучей и насекомых.

Сушиться шиповник будет около месяца. Для этого шиповник нужно разложить в один слой на подносе, предварительно застелив его бумагой.

Каждый день необходимо встряхивать шиповник, чтобы он сох равномерно. Когда от плода можно легко отломить кусочек, шиповник полностью высох.

Высушить в духовке

Для этого метода духовку необходимо разогреть до 40-60 градусов и поместить в нее противень с плодами шиповника. Сушить шиповник в духовке нужно в течение 7-8 часов (если не 10), периодически переворачивая плоды.

После того как шиповник высохнет, необходимо подождать охлаждение плодов, а затем положить их на несколько дней в картонные коробки. Затем шиповники можно хранить в мешочке или контейнере.

Где хранить шиповник

Чтобы шиповник не испортился, высушенные плоды лучше хранить в месте и контейнерах, имеющих хорошую вентиляцию. К примеру, в мешочках или контейнерах с марлей вместо крышки.

Высушенный шиповник нужно держать в темном месте без посторонних запахов - тогда плоды будут иметь свой аромат и сохранять полезные минералы. Впрочем, полезные вещества в шиповнике хранятся только в течение нескольких лет.