Когда тяжело на душе. 5 сериалов, которые заменят сеанс у психолога
Когда душа нуждается в поддержке, а мысли - в покое, помочь могут сериалы, дарящие тепло, надежду и веру в лучшее. Они успокаивают, вдохновляют и даже помогают переосмыслить важные вещи в жизни.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти сериалах, которые могут заменить сеанс у психолога и стать настоящим эмоциональным спасением.
Дрянь (2016-2019)
Главная героиня - острая на язык, саркастичная и эмоционально ранимая молодая женщина, которая пытается справиться с потерей, сложными отношениями и одиночеством в современном Лондоне. Она ломает "четвертую стену", общаясь со зрителями, что придает истории особый шарм и юмор.
Конец е***го мира (2017)
Британский черный комедийно-драматический сериал, основанный на графическом романе Чарльза Форсмана. Главные герои - 17-летний Джеймс, который считает себя психопатом, и мятежная Алиса, которая хочет сбежать от скучной жизни. Вместе они отправляются в опасное путешествие, которое постепенно меняет их мировосприятие.
Шучу (2018-2020)
Сериал рассказывает о Джеффе Пиклзе - доброжелательном ведущем детского шоу, чей мир начинает рушиться после семейной трагедии. Несмотря на попытки сохранить положительный образ, он постепенно теряет контроль над собой.
Острые предметы (2018)
Журналистка Камила Прикер возвращается в родной городок, чтобы расследовать загадочные убийства девушек. Однако, кроме дела, ей приходится столкнуться с собственными детскими травмами, сложными отношениями с матерью и призраками прошлого.
Маньяк (2018)
Двое незнакомцев участвуют в фармацевтическом эксперименте, который обещает навсегда вылечить их психологические травмы. Однако серия тестов погружает их в причудливые миры подсознания, где граница между реальностью и иллюзиями постепенно стирается.
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