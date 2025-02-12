8 лучших сериалов о семье и отношениях за последние 10 лет

Семейные отношения - это неисчерпаемый источник эмоций, драмы, радости и вызовов, которые мастерски отражают современные сериалы. За последнее десятилетие появилось немало историй, заставляющих зрителей задуматься о любви, доверии, поддержке и сложностях семейной жизни.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 8 лучших сериалов о семье и отношениях, которые очаровали зрителей по всему миру, даря незабываемые эмоции и глубокие размышления.

Большая любовь (2006-2011)

Американский драматический сериал, рассказывающий о жизни Билла Хенриксона, предпринимателя из Юты, практикующего полигамию. Он пытается балансировать между тремя женами, многочисленными детьми, бизнесом и социальным осуждением.

Ты - воплощение порока (2014-2019)

Саркастическая романтическая комедия, высмеивающая традиционные представления о любви и отношениях. Главные герои - эгоистичный писатель Джимми и циничная пиарщица Гретчен - оба избегают серьезных чувств, но неожиданно для себя ввязываются в хаотичный, страстный и совершенно нестандартный роман.

Любовники (2014-2019)

Привлекательный и эгоцентричный Шеймус работает на телевидении и становится ведущим еженедельного воскресного политического шоу, однако долгожданное повышение имеет маленький нюанс: мужчине придется вести программу не из Лондона, а из Белфаста.

Джанет - бранная, веселая сотрудница супермаркета в Белфасте, которую только что уволили из-за ее беспечного отношения к работе. Когда пути Джанет и Шеймуса начинают пересекаться в самых разных ситуациях, самодовольная безработная и честолюбивый телеведущий вступают в необычные отношения, полные хаоса, конфликтов и веселья.

Вместе (2015-2016)

События происходят в Лос-Анджелесе, где звукооператор Бретт Пирсон и его жена-домохозяйка Мишель живут в скучном браке, воспитывают двух дочерей и забыли, когда в последний раз занимались сексом. Друг семьи Алекс Пейпас, неудачник-актер с лишним весом, выселяется из квартиры и находит временное пристанище под их крышей.

В то же время сестра Мишель Тина, живущая в Хьюстоне, расстается со своим парнем, который уходит к другой девушке и на неопределенный срок приезжает в гости. Вскоре двое неудачников вносят хаос в однообразную жизнь супружеской пары, вновь пробудив страсть в их отношениях.

Без обязательств (2015-2018)

История о холостяке и его недавно разведенной сестре, которые снова оказываются под одной крышей. Вместе они воспитывают ее дочь-подростка, а также помогают друг другу разобраться с проблемами на личном фронте.

Проще простого (2016-2019)

Восемь историй друзей из Чикаго, которые блуждают по лабиринту современности, составленному из любви, секса, новых технологий и массовой культуры.

Жажда странствий (2018)

Джой и Алан много лет женаты, в их сексуальной жизни царит рутина. После несчастного случая на велосипеде, который на некоторое время лишил их секса, Джой пытается найти способ возродить искру в отношениях. Внезапно Джой и Алан обнаруживают, что их привлекают новые люди, и оба испытывают соблазн сделать что-то опрометчивое. Брак в опасности, и Джой придумывает смелое, неортодоксальное, но потенциально блестящее решение, которое будет иметь серьезные последствия.

Наследники (2018-2023)

Кендалл Рой всегда пытался добиться благосклонности своего отца, который владеет огромной корпорацией. Но Логан Рой постоянно находит в своем сыне недостатки, не обращая внимания на то, сколько сил мужчине приходится прикладывать, чтобы соответствовать завышенным требованиям отца.

Настало время, когда бизнесмену необходимо передать свое дело в надежные руки. Кендалл не безосновательно считает, что достоин получить такое наследство, но Логан утверждает, что тот слишком слаб и нерешителен, заставляя сына добиться своего другим путем...