Коли важко на душі. 5 серіалів, які замінять сеанс у психолога

Коли душа потребує підтримки, а думки - спокою, допомогти можуть серіали, що дарують тепло, надію та віру в краще. Вони заспокоюють, надихають і навіть допомагають переосмислити важливі речі в житті.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять серіалів, які можуть замінити сеанс у психолога та стати справжнім емоційним порятунком.

Погань (2016-2019)

Головна героїня - гостра на язик, саркастична й емоційно вразлива молода жінка, яка намагається впоратися з втратою, складними стосунками та самотністю в сучасному Лондоні. Вона ламає "четверту стіну", спілкуючись із глядачами, що додає історії особливого шарму та гумору.

Кінець ї***го світу (2017)

Британський чорний комедійно-драматичний серіал, заснований на графічному романі Чарльза Форсмана. Головні герої - 17-річний Джеймс, який вважає себе психопатом, і бунтівна Аліса, яка хоче втекти від нудного життя. Разом вони вирушають у небезпечну подорож, яка поступово змінює їхнє світосприйняття.

Жартую (2018-2020)

Серіал розповідає про Джеффа Піклза - доброзичливого ведучого дитячого шоу, чий світ починає руйнуватися після сімейної трагедії. Попри спроби зберегти позитивний образ, він поступово втрачає контроль над собою.

Гострі предмети (2018)

Журналістка Каміла Прікер повертається до рідного містечка, щоб розслідувати загадкові вбивства дівчат. Однак, окрім справи, їй доводиться зіткнутися з власними дитячими травмами, складними стосунками з матір’ю та привидами минулого.

Маніяк (2018)

Двоє незнайомців беруть участь у фармацевтичному експерименті, що обіцяє назавжди вилікувати їхні психологічні травми. Однак серія тестів занурює їх у химерні світи підсвідомості, де межа між реальністю та ілюзіями поступово стирається.