6 фильмов, которые помогут избавиться от тревожности и расслабят ваш мозг

Если вы чувствуете напряжение и тревожность, лучшим способом расслабиться может быть просмотр фильмов, которые созданы для того, чтобы успокоить ум и дарить ощущение покоя.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку кинокартин, которые помогут снять стресс, позволяя вам на некоторое время забыть о будничных заботах.

Патерсон (2016)

Спокойная драма Джима Джармуша, которая следит за буднями Патерсона, водителя автобуса из одноименного города в Нью-Джерси. Каждый день он занимается привычными делами, но имеет увлечение - поэзию, которую записывает в своем блокноте.

На лоне природы (1988)

Драма, снятая Джеймсом Кэмероном, которая рассказывает историю о двух мужчинах, отправляющихся в путешествие через дикие американские пейзажи. Фильм фокусируется на их борьбе за выживание, а также на глубоких личных изменениях, которые они переживают во время этого путешествия.

Весна, лето, осень, зима... и снова весна (2003)

Корейский фильм режиссера Ким Ки-дука, рассказывающий о жизни монаха, который проводит свой путь через четыре времени года, символизирующие этапы человеческой жизни.

В фильме показано, как персонаж меняется со временем, сталкиваясь с любовью, страданиями и духовным просветлением. Красота природы и глубокая философия, переплетенная с историей, создают медитативную атмосферу, которая заставляет задуматься о цикличности жизни.

Солнце мое (2022)

Трогательная история о взрослении и поиске себя. Софи, вспоминая летние каникулы с отцом, погружает зрителя в мир детских переживаний и сложных отношений. Фильм мастерски передает атмосферу беззаботного детства, смешивая радость первой любви с горечью разрыва.

Милая Фрэнсис (2012)

Сюжет французской драмы разворачивается вокруг молодой женщины, по имени Мила, которая пытается найти свое место в жизни после эмоциональных трудностей. Она сталкивается с внутренними переживаниями и поисками идентичности, а также пытается построить отношения с другими людьми.

Камон Камон (2021)

Картина рассказывает о радостных и сложных моментах в жизни Джонни, журналиста, который отправляется в путешествие по США с 9-летним племянником, имеющим свои трудности и вопросы о жизни.