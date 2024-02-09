Когда сеять перец на рассаду, чтобы получить хороший урожай
Сеять перец на рассаду не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого нужно выбрать подходящий сорт, разобраться с лучшими датами для посева, а также с правилами подготовки семян, почвы и емкостей для рассады.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о подготовке к посеву перца и какие даты в феврале, марте и апреле 2024 года являются для этого самыми лучшими.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Земляк", Floristics Info.
С чего начать
Для того чтобы посеять перец на рассаду, нужно подготовиться заранее:
- приобрести необходимые для этого семена (учитывая нужный вам сорт перца)
- разобраться со сроками созревания того или иного сорта растения
- выбрать благоприятные для посева дни (учитывая сорт растения и посевной календарь)
- подготовить семена для рассады (обеззаразить и прорастить)
- подготовить почву для рассады
- определиться с емкостями для выращивания рассады
Для того чтобы рассада была здоровой и прочной, необходимо приложить усилия (иллюстративное фото: pixabay.com)
Созревание перца
Срок посева любого растения зависит не только от благоприятных условий или дат, но и его сорта и сроков созревания.
Если говорить о переце, то он может быть:
- раннеспелый (стоит сеять за 65 дней до высадки рассады на постоянное место)
- среднеспелый (стоит сеять за 70 дней до высадки рассады на постоянное место)
- поздний (стоит сеять за 75 дней до высадки рассады на постоянное место)
В среднем перец созревает через 100-150 дней от момента появления всходов, но точно рассчитать сроки посева можно с помощью указанных на упаковке семян рекомендаций.
Когда сеять перец в 2024 году
Традиционно считается, что качество и размер урожая зависят, помимо прочего, от лунных фаз. Учитывая это, создаются посевные (лунные) календари и даются различные рекомендации по посеву и выращиванию тех или иных растений.
Перец советуют сажать при растущей Луне - тогда активность его роста будет гораздо выше, чем при посадке в период нисходящей Луны.
Выбрать лучшие даты для посева перца в 2024 году можно благодаря посевному календарю.
Посев перца в феврале, марте и апреле 2024 года (инфографика: floristics.info)
Подготовка семян
Учитывая сорт растения и компанию-производителя, семена перца могут быть:
- дражированными (вложенными в специальную капсулу с добавлением стимуляторов роста и различных удобрений) - не требуют подготовки к посеву
- классическими (обычными) - требуют подготовки к посеву
Для того чтобы подготовить семена к посеву, нужно их, прежде всего, обеззаразить - выдержать в растворе перманганата калия. Для этого 1 г препарата следует развести в 100 мл воды и продержать семена в этом растворе в течение 20 минут.
После обеззараживания семена советуют поместить в раствор стимулятора роста (приготовленный согласно инструкции), или положить в раствор минеральных удобрений на 4-5 часов.
После таких процедур посевной материал следует промыть в чистой воде и сеять влажным.
Некоторые из огородников прибегают к барботированию семян (обработке в воде для насыщения кислородом). Для этого семена помещают в марлевый мешочек и опускают в воду, через которую компрессором пропускают воздух (в течение 4-5 часов).
Однако чаще всего украинцы прибегают к "традиционному" проращиванию семян:
- заворачивают их в мокрую марлю или ткань
- помещают в тепло (20-23 градуса по Цельсию)
- следят, чтобы ткань не высыхала, но и не была слишком мокрой (для прорастания нужен также и кислород)
Некоторые советуют также положить завернутые семена на блюдце и поместить их под полиэтилен.
От качества рассады зависит будущий урожай (иллюстративное фото: pixabay.com)
Подготовка почвы и емкостей
Грунт для рассады перцев можно приобрести в специализированных магазинах, или же подготовить самостоятельно. В целом он должен быть:
- рыхлым
- питательным
- нейтральным или слабокислым (pH 6-6,5)
- стерильным
Если вы планируете готовить почвосмесь собственноручно, не забудьте ее обеззаразить (например, пролить кипятком и прокалить в духовке) до внесения удобрений.
Для посева перца на рассаду лучше всего использовать отдельные горшки или стаканчики диаметром 10 см и глубиной 10-12 см.
Если же такой возможности у вас нет, можно использовать любую достаточно просторную емкость глубиной не менее 5-6 см (уровень грунта не должен доходить до края емкости на 2 см).
Перед посевом емкости для рассады рекомендуют промыть в растворе марганцовки.
Напомним, ранее мы рассказывали, в какие даты лучше всего сеять рассаду помидоров в феврале и марте.
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