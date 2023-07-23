Пора сеять раннюю капусту, чтобы получить урожай уже осенью

Сеять раннюю капусту можно не только в начале весны, но и во второй половине июля, чтобы получить урожай уже осенью.

Как это сделать, рассказали на YouTube-канале "Наша дача".

Вам понадобятся:

кассеты для рассады

рыхлая почва, например, верховой торф

семена капусты

вода (температуры воздуха)

распылитель

Как вырастить рассаду

Заполните кассеты грунтом и в каждое гнездо заложите по одному семени капусты. Углубите семена на 0,5-0,7 сантиметра, прикройте грунтом и тщательно увлажните с помощью распылителя.

Накройте кассету пленкой, чтобы лишняя влага не испарялась. Разместите в относительно прохладном месте (в тени без солнечных лучей).

Рассада будет готова уже через 20 дней, ведь летом она растет быстрее.

Таким образом, вы получите с 10 семян до 10 килограммов капусты.

Если у вас освобождается участок после выкапывания чеснока, лука, молодого картофеля, обязательно попробуйте вырастить такую овощную культуру.