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Пора сеять раннюю капусту, чтобы получить урожай уже осенью

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Воскресенье 23 июля 2023 07:30
Пора сеять раннюю капусту, чтобы получить урожай уже осенью Как вырастить раннюю капусту (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сеять раннюю капусту можно не только в начале весны, но и во второй половине июля, чтобы получить урожай уже осенью.

Как это сделать, рассказали на YouTube-канале "Наша дача".

Вам понадобятся:

  • кассеты для рассады
  • рыхлая почва, например, верховой торф
  • семена капусты
  • вода (температуры воздуха)
  • распылитель

Как вырастить рассаду

Заполните кассеты грунтом и в каждое гнездо заложите по одному семени капусты. Углубите семена на 0,5-0,7 сантиметра, прикройте грунтом и тщательно увлажните с помощью распылителя.

Накройте кассету пленкой, чтобы лишняя влага не испарялась. Разместите в относительно прохладном месте (в тени без солнечных лучей).

Рассада будет готова уже через 20 дней, ведь летом она растет быстрее.

Таким образом, вы получите с 10 семян до 10 килограммов капусты.

Если у вас освобождается участок после выкапывания чеснока, лука, молодого картофеля, обязательно попробуйте вырастить такую овощную культуру.

Раньше мы писали, что нужно сделать с клубникой, чтобы получать урожай за урожаем.

Также огородник рассказал, как восстановить урожайность огурцов после того, как она начала снижаться.

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капуста сад и огород