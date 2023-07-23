Пора сеять раннюю капусту, чтобы получить урожай уже осенью
Сеять раннюю капусту можно не только в начале весны, но и во второй половине июля, чтобы получить урожай уже осенью.
Как это сделать, рассказали на YouTube-канале "Наша дача".
Вам понадобятся:
- кассеты для рассады
- рыхлая почва, например, верховой торф
- семена капусты
- вода (температуры воздуха)
- распылитель
Как вырастить рассаду
Заполните кассеты грунтом и в каждое гнездо заложите по одному семени капусты. Углубите семена на 0,5-0,7 сантиметра, прикройте грунтом и тщательно увлажните с помощью распылителя.
Накройте кассету пленкой, чтобы лишняя влага не испарялась. Разместите в относительно прохладном месте (в тени без солнечных лучей).
Рассада будет готова уже через 20 дней, ведь летом она растет быстрее.
Таким образом, вы получите с 10 семян до 10 килограммов капусты.
Если у вас освобождается участок после выкапывания чеснока, лука, молодого картофеля, обязательно попробуйте вырастить такую овощную культуру.
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