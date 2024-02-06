Когда сеять рассаду помидоров в феврале и марте. Названы лучшие даты

Помидоры относятся к наиболее популярным культурам овощного выращивания, и их часто сажают с помощью рассады. Важно точно определить оптимальное время для высева томатов во избежание задержек или недопущения перерастания саженцев перед тем, как их пересадить в теплицы, парники или на открытый грунт.

В материале использованы данные с сайтов Квиткаифо и другие.

Какие даты в феврале и марте это лучше сделать, расскажет РБК-Украина (проект Styler).

Когда сажать семена в почву

Сроки посадки помидоров на рассаду определяются обычно с последних дней февраля до конца апреля , или немного позже, если сеете их на открытый грунт. Сорта могут иметь указания производителя по оптимальным датам посева. Если вы планируете сажать в открытый грунт, семена следует сеять в середине марта.

В общем, от момента высева семян до высадки рассады пройдет 52-58 дней. Точную дату можно выбирать в зависимости от срока и погодных условий, таких как готовность почвы.

Важно не сеять семена слишком рано, поскольку переросшая рассада может оказаться слабой.

Для обеспечения здоровья и мощности рассады придайте ей достаточно света и оптимальную температуру. Некоторые рекомендации включают опрыскивание растений водой, хотя помидоры не любят воздушную влагу, поэтому установка увлажнителя воздуха может быть более эффективным решением.

Лучшие даты для посева семян томатов в 2024 году

в феврале – 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29;

в марте – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29;

в апреле – 10, 11, 14.